Μαυρογιάννης: Οι απόδημοι κρατάνε τη φλόγα της επανένωσης ζωντανή

Συνέχεια στην περιοδεία του στο Ηνωμένο Βασίλειο, έδωσε χθες ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας, Ανδρέας Μαυρογιάννης.

Στο πλαίσιο των συναντήσεων που πραγματοποιεί, ο ανεξάρτητος υποψήφιος συναντήθηκε με την Deputy Director of the Ministry of Europe, Alison Kemp, στο Υπουργείο Εξωτερικών του ΗΒ, με το Κυπριακό να είναι στο επίκεντρο της συζήτησης τους.

Επιπλέον, με αφορμή τη χθεσινή 39η επέτειο ανακήρυξης του ψευδοκράτους, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, παρευρέθηκε σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία (ΕΚΟ) στο Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Σκοπός της εκδήλωσης, ήταν η ενημέρωση των μελών του Κοινοβουλίου για τα όσα συνέβησαν στις 15 Νοεμβρίου του 1983.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, προέβη σε δηλώσεις τονίζοντας πως η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της Κυπριακής Ομοσπονδίας, συμβάλει στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης των μελών του Κοινοβουλίου.

«Αποτελεί μία προσπάθεια ενημέρωσης για την ανάγκη να τεθεί τέρμα στην παρανομία, να υπάρξουν άμεσα προσπάθειες για λύση του Κυπριακού και επανένωση της Κύπρου», τόνισε.

Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, συνεχάρη την ΕΚΟ και όλα τα μέλη της για τη διοργάνωση της εκδήλωσης, αναφέροντας πως με αυτό τον τρόπο επιδιώκουν να κρατήσουν τη φλόγα για τη λύση του Κυπριακού και την επανένωση του τόπου μας ψηλά.

Στη συνέχεια, ο ανεξάρτητος υποψήφιος, παρευρέθηκε σε γεύμα με βουλευτές και βουλεύτριες του Κοινοβουλίου του Ηνωμένου Βασιλείου. Εκεί είχε τη δυνατότητα να ανταλλάξει απόψεις με τους παρευρισκόμενους για ενεργειακά ζητήματα, το Κυπριακό και τη διαπραγματευτική διαδικασία, το μεταναστευτικό, όπως επίσης και για τις προοπτικές διεύρυνσης της συνεργασίας με την Κύπρο μετά την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η περιοδεία του ανεξάρτητου υποψήφιου στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα συνεχιστεί και σήμερα, με τη μεγάλη συγκέντρωση απόδημων Κυπρίων στο Birmingham.