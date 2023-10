Μετέφερε μηνύματα αποκλιμάκωσης της κρίσης σε Νετανιάχου-Χέρτσοκ ο ΠτΔ

O πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης επισκέφθηκε χθες βράδυ το Ισραήλ και συναντήθηκε με τον πρόεδρο και τον Πρωθυπουργό της χώρας. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε τη στήριξη της Λευκωσίας, και μετέφερε μηνύματα για την ανάγκη αποκλιμάκωσης της κρίσης και συνέχισης της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε για άλλη μια φορά, την ανάγκη να αποφευχθούν απώλειες αμάχων από όλες τις πλευρές και έναρξης πολιτικού διαλόγου που θα οδηγήσει στη δημιουργία ορίζοντα επίλυσης του Μεσανατολικού.

Ο ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσοκ τόνισε τους δεσμούς και την ειλικρινή φιλία που ενώνουν τις δύο χώρες και το γεγονός ότι και αυτές τις κρίσιμες ώρες ισραήλ και Κύπρος στέκονται μαζί.

Ο πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου ευχαρίστηκε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την ισχυρή στήριξη του. Ανέφερε ότι ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης επισκέπτεται το Ισραήλ σε μία περίοδο κατά την οποία γίνεται μάχη μεταξύ του πολιτισμού με τη βαρβαρότητα. Τονισε ότι αυτό που βίωσαν οι κοινότητες του Ισραήλ είναι οι χειρότερες αγριότητες εναντίον εβραίων από την εποχή του ολοκαυτώματος. Δολοφόνησαν είπε, παιδιά μπροστά στους γονείς τους και γονείς μπροστά στα παιδιά τους, έκαψαν ανθρώπους ζωντανούς και έκαναν βιασμούς.

Prime Minister Netanyahu met with Cypriot President Christodoulides:

"It is a battle of civilization against barbarism. What we saw in Gaza, along our communities is beyond description.

It is savagery that is the worst that we've seen against Jewish people since the Holocaust." pic.twitter.com/F5RaYcksII

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 21, 2023