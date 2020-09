Το μήνυμα Αναστασιάδη μετά την συνάντηση με Μισέλ

Συνάντηση με τον τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, είχε το βράδυ της Τετάρτης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, στις Βρυξέλλες με αντικείμενο τα θέματα που θα απασχολήσουν τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που αρχίζει αύριο (1/10).

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μετά το πέρας της συνάντησης με τον Σάρλ Μισελ έγραψε σε ανάρτηση του στο twitter ότι χρειαζόμαστε μια ενωμένη, σταθερή και αποφασιστική απάντηση στις παράνομες γεωτρήσεις της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΖ.

Δείτε την ανάρτηση του Προέδρου:

Timely discussion with @eucopresident. We need a united, firm and determined response to Turkey's illegal drillings in #Cyprus' #EEZ.

Special #EUCO pic.twitter.com/QFrPYjZhXO

— Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) September 30, 2020