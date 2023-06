Μήνυμα ΕΛΚ σε Τουρκία: Σεβαστείτε την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου

Μήνυμα στην Τουρκία μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο twitter έστειλε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό κόμμα.

Οπως αναφέρει οι τουρκικές στρατιωτικές προκλήσεις, οι γεωτρήσεις στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου και η εκμετάλλευση των Βαρωσίων παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο.

Την ίδια ώρα σημειώνει ότι η Τουρκία πρέπει να σεβαστεί την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου.

Παράλληλα στέλνει μήνυμα στον Ερντογάν να σταματήσει το αυτοκρατορικό παιχνίδι ενώ μέσα από την φωτογραφία στο tweet στέλνει μήνυμα ότι η Κύπρος είναι Ευρωπαϊκό έδαφος.

Turkish military provocations, offshore drilling in Cyprus' Exclusive Economic Zone & exploitation of Varosha violate international law. #Turkey must respect the sovereignty and the territorial integrity of #Cyprus. pic.twitter.com/v8Oxy24I8s

— EPP Group (@EPPGroup) June 21, 2023