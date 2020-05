Το μήνυμα του Ν. Αναστασιάδη για το αυριανό «unlock» της Κύπρου

Αύριο κάνουμε τα πρώτα δειλά βήματα εξόδου από τα καταφύγια μας. Αυτό δημιουργεί μια πρόσθετη ευθύνη. Οφείλουμε όλοι με τη συμπεριφορά μας να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, τους αγαπημένους, τους φίλους, τους συναδέλφους, τους συμπολίτες μας. Με αυστηρότητα να τηρήσουμε τα πρωτόκολλα ατομικής υγιεινής και των όρων υγειονομικής ασφάλειας στους χώρους εργασίας και στους χώρους που επισκεπτόμαστε. Λίγο ακόμα. Με σύνεση, συνέπεια και υπομονή θα τα καταφέρουμε.

A post shared by Nicos Anastasiades (@nicosanastasiades) on May 3, 2020 at 5:19am PDT