Μπορέλ και Αγγελίδης πέταξαν πάνω από την ΑΟΖ (Φωτογραφίες)

Η Κύπρος έχει ένα ρόλο κλειδί για την εφαρμογή της παγκόσμιας στρατηγικής της ΕΕ στην περιοχή, διατηρώντας το διεθνές δίκαιο αναφέρει o Υπουργός Άμυνας Σάββας Αγγελίδης σε ανάρτησή του στο Twitter με φωτογραφία από την πτήση με ελικόπτερο πάνω από την κυπριακή ΑΟΖ μαζί με τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ και Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζοζέπ Μπορέλ.

"Πετώντας με τον Ζοζέπ Μπορέλ για να παρατηρήσουμε την κατάσταση στην κυπριακή ΑΟΖ. Ευχαριστούμε Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποστήριξη και την αλληλεγγύη", προσθέτει.

Flying🚁with @JosepBorrellF to observe the situation in #Cyprus EEZ. Thanks @eu_eeas & @EU_Commission for the #support & the #solidarity. Cyprus has a key role to implement the #EU Global strategy in the region preserving the International Law.

— Savvas Angelides (@AngelidesSavvas) June 26, 2020