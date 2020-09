Νέα τουρκική NAVTEX για γεωτρήσεις του Γιαβούζ

Σε ακόμη μια κίνηση που κλιμακώνει την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο προχώρησε η Τουρκία, εκδίδοντας NAVTEX για το γεωτρύπανο Γιαβούζ.

Ο υδατογραφικός σταθμός της Αττάλειας δημοσίευσε NAVTEX σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, με την οποία κλιμακώνει την τεαταμένη κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η νέα τουρκική NAVTEX αφορά έρευνες του γεωτρύπανου Γιαβούζ για έρευνες εντός κυπριακής ΑΟΖ.

Οι συντεταγμένες της νέας NAVTEX

TURNHOS N/W : 1156/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 15-09-2020 17:57)TURNHOS N/W : 1156/20

MEDITERRANEAN SEA

1. DRILLING OPERATIONS, BY YAVUZ, ERTUGRUL BEY, OSMAN BEY AND ORHAN BEY EXTENDED UNTIL 122059Z OCT 20 IN CURRENT AREA BOUNDED BY;

34 06.13 N - 031 45.73 E

34 06.13 N - 031 57.80 E

33 56.18 N - 031 57.80 E

33 56.18 N - 031 45.73 E

WIDE BERTH REQUESTED. 2. ALL VESSELS ARE STRONGLY ADVISED NOT TO ENTER TO THIS AREA. 3. CANCEL THIS MESSAGE 122059Z OCT 20.

sputniknews.gr