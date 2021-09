Νίκος Χριστοδουλίδης: 28 αλλεπάλληλες συναντήσεις στη Νέα Υόρκη

Σειρά επαφών με υπουργούς Εξωτερικών και άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες έχει στην Νέα Υόρκη ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Στις επαφές του ο υπουργός Εξωτερικών προχωρεί σε ενημέρωση των ομολόγων του για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό αλλά δίνεται έμφαση και στις τριμερείς συνεργασίες.

Παράλληλα ο Νίκος Χριστοδουλίδης συμμετέχει και σε επαφές στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Συγκεκριμένα ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος Χριστοδουλίδης είχε κατά τη διάρκεια της ημέρας χθες, Δευτέρα (20/9), στη Νέα Υόρκη, χωριστές συναντήσεις με τους ομολόγους του Κουβέιτ, της Αιγύπτου, της Κιργιζίας και της Ελλάδας, ενώ αργά το απόγευμα συμμετείχε σε άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των Κρατών Mελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά τη συνάντηση με τον ομόλογό του από το Κουβέιτ, Σεΐχη Ahmed Al-Sabah, οι δύο Υπουργοί ανασκόπησαν την πορεία των παραδοσιακά φιλικών σχέσεων Κύπρου - Κουβέιτ και, σε αυτό το πλαίσιο, συζήτησαν για την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στη χώρα το προσεχές διάστημα. Συζητήθηκαν επίσης οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, ενώ ανταλλάχθηκαν απόψεις για τις σχέσεις ΕΕ- Κουβέιτ, καταλήγοντας στην κοινή διαπίστωση ότι θα ήταν αμοιβαία επωφελές αν η ΕΕ είχε ενεργότερο ρόλο και εμπλοκή στα τεκταινόμενα στην περιοχή. Προς τούτο, ο κ. Χριστοδουλίδης απηύθυνε πρόσκληση στον Σεΐχη Al-Sabah για να επισκεφθεί τις Βρυξέλλες το προσεχές διάστημα για να παραστεί σε πρόγευμα εργασίας με τους Υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ.

Στη συνέχεια, ο κ. Χριστοδουλίδης συναντήθηκε με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, κ. Sameh Shoukry, με τον οποίο είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για την υλοποίηση των συμφωνηθέντων κατά την πρόσφατη, ιστορική Διακυβερνητική Συνάντηση Κύπρου-Αιγύπτου που πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο, για τις τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και για τα επόμενα βήματα στην κοινή προσπάθεια για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ομονοουσών χωρών στην ευρύτερη περιοχή. Ο Αιγύπτιος Υπουργός Εξωτερικών αποδέχθηκε πρόσκληση για να επισκεφθεί την Κύπρο πριν από το τέλος του έτους.

Νωρίς το απόγευμα, ο Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον Κιργίζιο ομόλογό του, κ. Ruslan Kazakbaev, με τον οποίο συζήτησαν για το αντίκτυπο των εξελίξεων στο Αφγανιστάν στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Ασίας, για τις προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων Κύπρου-Κιργιζίας, για τις σχέσεις της ΕΕ με την τελευταία, καθώς και για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, τονίζοντας αμφότεροι τη σημασία προσήλωσης και σεβασμού των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ.

Ακολούθως ο κ. Χριστοδουλίδης συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, κ. Νίκο Δένδια, με τον οποίο είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για θέματα κοινού ενδιαφέροντος Λευκωσίας – Αθηνών, και να συντονίσουν τα επόμενα βήματα σε σχέση με το Κυπριακό, με ζητήματα από την ημερήσια διάταξη ΕΕ, και με τις τριμερείς συνεργασίες που Κύπρος και Ελλάδα έχουν από κοινού εγκαθιδρύσει με χώρες της ευρύτερης περιοχής.

Τέλος, στο πλαίσιο της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στο τέλος της ημέρας με συμμετοχή του κ. Χριστοδουλίδη, συζητήθηκαν ζητήματα Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος από την παγκόσμια επικαιρότητα, με έμφαση στη διαμορφούμενη κατάσταση στο Αφγανιστάν.

Σήμερα, Τρίτη (21/9), ο Υπουργός Εξωτερικών θα παραστεί το πρωί στην επίσημη έναρξη των εργασιών της 76ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να έχει διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους του της Παλαιστίνης, κ. Riyad al-Maliki, με τον οποίο θα υπογράψει Μνημόνιο Συναντίληψης για παροχή αναπτυξιακής βοήθειας, της Γκάμπια, κ. Mamadou Tangara, και της Σαουδικής Αραβίας, Πρίγκιπα Faisal bin Farhan Al Saud.

Να αναφέρουμε ότι συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί ή καθοριστεί συναντήσεις με τους υπουργούς Εξωτερικων Κουβέιτ, Αιγύπτου, Κιργιστάν, Ελλάδας , Γκάνας, Παλαιστίνης,Γκάμπιας, Σαουδικής Αραβίας, Λιβυής, Σερβίας, Μολδαβίας, Αλβανίας, Συρίας, Σενεγάλης, Γεωργίας, Κατάρ, Μογγολίας, Γουινέας, Ρουάντα, Αρμενίας, Καζακστάν.

Παράλληλα υπήρξε και άτυπη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, ενώ ο Νίκος Χριστοδουλίδης καθόρισε συναντήσεις με τον Γενικό Γραμματέα Συνεργασίας του Κόλπου, τον Υπουργό Βιομηχανίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας, με τον ΓΓ του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών αλλά και σε Άτυπη Συνάντηση Υπουργών για το Διεθνές ποινικό Δικαστήριο.

Τέλος θα υπάρξει και τριμερής συνάντηση με τους υπουργούς Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου