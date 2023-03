Ντι Κάρλο: Ετοιμη να συζητήσει με ε/κ και τ/κ πλευρά το Κυπριακό

Ετοιμη να συζητήσει με την ε/κ και τ/κ ηγεσία τη μελλοντική πορεία στο Κυπριακό, δηλώνει η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Ρόζμαρι Ντι Κάρλο σε Tweet στον προσωπικό της λογαριασμό. Οπως έγραψε, ταξιδεύει σήμερα για Κύπρο, όπου θα πραγματοποιήσει την πρώτη επίσκεψή της στο νησί.

“Είμαι πρόθυμη να συζητήσω με τoν Ελληνοκύπριο και Τουρκοκύπριο ηγέτη για το επόμενο βήμα στο Κυπριακό. Επίσης, θα συναντηθώ με ομάδες νεολαίας και με γυναίκες, ενώ θα επισκεφθώ τη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων”, έγραψε η Ντι Κάρλο.

Η Ντι Κάρλο η οποία θα πραγματοποιήσει ξεχωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, Ερσίν Τατάρ θα ενθαρρύνει τις δύο πλευρές ώστε να βρεθεί κοινό έδαφος για την έναρξη των διαπραγματεύσεων.

I'll be traveling to #Cyprus later today on my first visit to the island. Eager to discuss with the Greek Cypriot and Turkish Cypriot leaders the way forward on the Cyprus issue. I'll also meet youth and women’s groups, and visit the Committee on Missing Persons. @UN_CYPRUS

