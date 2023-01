O Αναστασιάδης έλαβε τηλεφώνημα από Ζελένσκι

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έλαβε τηλεφώνημα την Πέμπτη από τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι ο οποίος τον ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις της Ρωσικής εισβολής.

Ο ΠτΔ έγραψε στο λογαριασμό του στο twitter ότι επανέλαβε στον ομόλογό του ότι η Κύπρος, και η ίδια θύμα της εισβολής και κατοχής από την Τουρκία, στέκεται σθεναρά δίπλα στον λαό της Ουκρανίας.

Received a phone call by President @ZelenskyyUa who, inter alia, gave me an overview of the latest developments in Russia’s invasion in Ukraine.

