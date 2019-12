Ο Δένδιας συναντήθηκε με Χάφταρ – Μεταβαίνει σε Κάιρο μετά Κύπρο

Συνάντηση με τον στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ είχε στη Βεγγάζη ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Επίσης, ο κ. Δένδιας επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, Αγκίλα Σάλεχ Ίσα, που βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα.

Πλέον, ο υπουργός Εξωτερικών μεταβαίνει στο Κάιρο, όπου θα συναντηθεί με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Σάμεχ Σούκρι.

Η μετάβασή του Νίκου Δένδια, στη Λιβύη έγινε με το κυβερνητικό αεροσκάφος Gulf Stream, που απογειώθηκε περίπου στις 10:00 το πρωί από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας,

Λιβυκά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Abdullah Al-Thanni και τον Λίβυο ομόλογο του, Abdulhadi Al-Huwaij, στη Βεγγάζη.

Αν και αραβόφωνοι και λιβυκοί λογαριασμοί στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ανέφεραν ότι ο Νίκος Δένδιας θα συναντηθεί με τον στρατηγό Χαλίφα Χάφταρ, κύκλοι του υπουργείου Εξωτερικών δεν επιβεβαίωναν, ούτε διέψευδαν τα περί συνάντησης.

Η επίσκεψη έγινε σε μια κρίσιμη περίοδο, για τη Λιβύη, που μετατρέπεται σε πεδίο σύγκρουσης δυνάμεων από τρίτες χώρες και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να καταγγέλλει ανοιχτά την Ρωσία για αποστολή μισθοφορικών δυνάμεων, με αποτέλεσμα νέα όξυνση των ρωσοτουρκικών σχέσεων. Η Τουρκία ετοιμάζεται να αποστείλει στρατιωτικές δυνάμεις, για να στηρίξει τον Φαγιέζ αλ Σάρατζ, με τον οποίο υπέγραψε τη συμφωνία για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στους σχεδιασμούς της Άγκυρας είναι η αποστολή αξιωματικών των ειδικών δυνάμεων της SAT και πεζοναυτών, που θα προστεθούν στην παραστρατιωτική οργάνωση Sadat. Την ίδια ώρα, η Μόσχα στηρίζει τις δυνάμεις του στρατάρχη Χαλίφα Χάφτερ, που μάχονται κατά του αλ Σάρατζ.

