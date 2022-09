Ο Δήμαρχος Στροβόλου στο πλευρό Χριστοδουλίδη (φωτος)

Τη λαϊκή αγορά Στροβόλου επισκέφθηκε ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την προεδρία της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Στροβόλου Ανδρέα Παπαχαραλάμπους, μέλη του επιτελείου του και συνεργάτες του.

Ο κ. Χριστοδουλίδης είχε την ευκαιρία να συζητήσει με παραγωγούς, αλλά και με καταναλωτές, τόσο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εγχώρια παραγωγή τοπικών προϊόντων, όσο και για την ακρίβεια που προκαλεί ο πληθωρισμός.

Σε δηλώσεις του, ανέφερε ότι οι λαϊκές αγορές, θα πρέπει να ενισχυθούν, ενδυναμώνοντας παράλληλα τους Κύπριους παραγωγούς, με όφελος τόσο για τους ίδιους, όσο και για τους καταναλωτές, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν πιο ποιοτικά προϊόντα σε καλύτερες τιμές.

Όπως είπε, η πολιτεία πρέπει να στηρίξει ακόμα περισσότερο τον πρωτογενή τομέα, διευρύνοντας την παραγωγική βάση της οικονομίας μας και ενισχύοντας την ουσιαστικά «κάτι που κατ’ επέκταση, όχι μόνο θα βοηθήσει την οικονομία του τόπου, αλλά θα βοηθήσει και την ύπαιθρο της χώρας μας».

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Στροβόλου Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, αφού ευχαρίστησε τον κ. Χριστοδουλίδη για το ενδιαφέρον του για την εγχώρια παραγωγή και τις λαϊκές αγορές, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι αυξάνεται συνεχώς η επισκεψιμότητα στη λαϊκή αγορά Στροβόλου, όχι μόνο από τους δημότες, αλλά και από κατοίκους ευρύτερα της πρωτεύουσας.

Σημείωσε επίσης ότι τα προϊόντα που διατίθενται στις λαϊκές αγορές, είναι περίπου κατά 20% φθηνότερα σε σχέση με τις τιμές που επικρατούν στην υπόλοιπη αγορά.

Ο κ. Χριστοδουλίδης, επισκέφθηκε επίσης κυπριακές επιχειρήσεις στη βιομηχανική περιοχή Στροβόλου. Συγκεκριμένα επισκέφθηκε την εταιρεία Multitech Corporation Ltd η οποία επικεντρώνεται στον τομέα της διανομής προϊόντων πληροφορικής και ηλεκτρικών συσκευών, τη Cryo-Cell International Inc, η οποία αποτελεί την πρώτη ιδιωτική τράπεζα αίματος ομφάλιου λώρου στον κόσμο, την εταιρεία Blue Island Core of Business η οποία ασχολείται με την ιχθυοκαλλιέργεια και την εμπορία φρέσκων ψαριών και την εταιρεία HH Furnishings η οποία ασχολείται με την κατασκευή επίπλων κουζίνας.