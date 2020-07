Ο Καρούσος πήρε το λεωφορείο και πήγε στο Υπουργείο (Φώτος)

Ο Υπουργός Μεταφορών μετέβηκε στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων με λεωφορείο

Στο πλαίσιο της ανάληψης των εργασιών από τον νέο πάροχο των Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών σε Τακτικές Γραμμές με Λεωφορεία στις Επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος μετέβηκε σήμερα το πρωί με λεωφορείο από το σταθμό λεωφορείων στην Αλάμπρα στον κεντρικό σταθμό λεωφορείων στην πλατεία Σολωμού και στη συνέχεια από την πλατεία Σολωμού στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Ο κ. Καρούσος είχε την ευκαιρία να μιλήσει τόσο με επιβάτες όσο και με το προσωπικό της νέας Ανάδοχης εταιρείας. Ο κ. Υπουργός εξέφρασε την ικανοποίηση του για την ομαλή εκκίνηση των εργασιών των εταιρειών NPT Nicosia Public Transport Services and Operations LTD και LPT Larnaca Public Transport Services and Operations LTD, καθώς επίσης και την ευαρέσκεια του για τον υπερσύγχρονο στόλο της νέας εταιρείας.

Στόχος του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων είναι όπως διευκολυνθεί η μετακίνηση των επιβατών με λεωφορείο και κατ’ επέκταση αυξηθεί το ποσοστό των πολιτών που χρησιμοποιούν το λεωφορείο ως το κύριο μεταφορικό τους μέσο.