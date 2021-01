O N. Χριστοδουλίδης συνεχάρη τον νέο Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ

Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης σε ανάρτησή του στο Twitter συγχαίρει τον Άντονι Μπλίνκεν για την έγκριση του διορισμού του ως Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ.

«Προσδοκώ να εργαστώ μαζί σας για την περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας Κύπρου – ΗΠΑ σε διμερές επίπεδο, όπως και στο πλαίσιο της ενισχυμένης ασφάλειας και συνεργασίας στην ευρύτερή μας περιοχή», αναφέρει ο κ. Χριστοδουλίδης.

Congratulations @ABlinken on your confirmation as Secretary of State. Look forward to working with you to further strengthen 🇨🇾-🇺🇲 cooperation at bilateral level, as well as in context of enhancing security & coop. in our broader region.@StateDept @CyprusinUSA@USEmbassyCyprus

— NikosChristodoulides (@Christodulides) January 26, 2021