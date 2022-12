Οι εξελίξεις στην προεκλογική δραστηριότητα για τις Προεδρικές

Η προεκλογική δραστηριότητα των υποψηφίων για την Προεδρία της Δημοκρατίας την 13η Δεκεμβρίου περιελάμβανε προτάσεις για διάφορα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα, τοποθετήσεις για επίσης επίκαιρα ζητήματα και το πρώτο debate στα αγγλικά τριών εκ των υποψηφίων Προέδρων, που έγινε στη Λεμεσό.

Η πρώτη στην ιστορία των προεδρικών εκλογών στην Κύπρο δημόσια συζήτηση (debate) στην αγγλική γλώσσα, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στη Λεμεσό, με τη συμμετοχή των υποψηφίων Προέδρων Αβέρωφ Νεοφύτου, Ανδρέα Μαυρογιάννη και Νίκου Χριστοδουλίδη, έχοντας στο επίκεντρο θέματα οικονομίας και δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων.

Κατά τη συζήτηση, που διοργανώθηκε από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Techisland και το IMH, οι κ. Νεοφύτου, Μαυρογιάννης και Χριστοδουλίδης ανέπτυξαν τις θέσεις τους επί έξι θεμάτων που τέθηκαν, με ακροατήριο ξένους στην πλειοψηφία τους επιχειρηματίες, διευθυντές και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.

Τα θέματα που τέθηκαν αφορούσαν, γενικότερα την οικονομία, την ανάπτυξη της Κύπρου ως κέντρου έρευνας και τεχνολογίας, τις συνθήκες για δραστηριοποίηση ξένων εταιρειών και εργαζομένων, το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων, τα προβλήματα εξεύρεσης στέγης και ξενόγλωσσης σχολικής εκπαίδευσης όσων επιθυμούν να εργαστούν στην Κύπρο και την έλλειψη εξεύρεσης καταρτισμένου προσωπικού από την εγχώρια αγορά.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου με δήλωση της εκπροσώπου Τύπου του επιτελείου του κατέθεσε πρόταση για την αποζημίωση όσων επλήγησαν ως αποτέλεσμα των προβλημάτων στον τραπεζικό τομέα και της οικονομικής κρίσης του 2013 και την αποκατάσταση όσων καταθετών, κατόχων αξιογράφων και μετόχων στήριξαν τις τράπεζες το 2013 μέσα από ενίσχυση των πόρων του Ταμείου Αλληλεγγύης κατά 60 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο, μέσω της διάθεσης εσόδων που αποκομίζει το κράτος από την ειδική φορολόγηση καταθέσεων των τραπεζών.

Ο κ. Νεοφύτου με γραπτή δήλωση απηύθυνε επίσης έκκληση να αποφευχθούν τα απεργιακά μέτρα στην ΑΗΚ και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι μέσα από τον διάλογο θα βρεθεί η λύση προσθέτοντας ότι δεν φταίει ο πολίτης και ο καταναλωτής αν υπάρχουν διαφορές μεταξύ εργοδοτικής πλευράς και εργαζομένων.

Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης σε συνάντηση που είχε τη 12η Δεκεμβρίου, με μέλη της Ομάδας Πρωτοβουλίας Οργανωμένων Ασθενών για τη δημιουργία Ηπατολογικής Κλινικής στην Κύπρο, τοποθετήθηκε υπέρ της δημιουργίας της υπό αναφορά κλινικής εντός του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, διατυπώνοντας τη θέση ότι μπορεί να επιτευχθεί εντός του πλαισίου του ΟΚΥπΥ, μέσω ενός γόνιμου διαλόγου μεταξύ του κράτους και των εμπλεκόμενων μερών, αναφέρεται σε δελτίο Τύπου.

Επίσης νεότερο δελτίο Τύπου για τη ομιλία του κ. Μαυρογιάννη τη Δευτέρα στην πολιτική συγκέντρωση στην Περιστερώνα, αναφέρει ότι ο υποψήφιος Πρόεδρος είπε ότι η πατρίδα μας οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στη διχοτόμηση και πως πρέπει να δράσουμε άμεσα και αποτελεσματικά για την αποτροπή αυτής της πορείας, προσθέτοντας ότι στοχεύει σε μία λύση στη βάση της ΔΔΟ, με πολιτική ισότητα, που θα προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των κατοίκων του τόπου.

Έκκληση να πρυτανεύσει ο διάλογος και η συναίνεση ώστε να εξευρεθεί εφικτή λύση στο θέμα που προέκυψε με τη διαφορά ανάμεσα στους εργαζόμενους της ΑΗΚ και στην Κυβέρνηση απευθύνει με ανακοίνωση του, ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την προεδρία της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Αναφέρει ότι σε δύσκολες περιόδους για την παγκόσμια, αλλά και την κυπριακή οικονομία, θα πρέπει όλοι να αναλογιστούν τις ευθύνες τους απέναντι στο κοινωνικό σύνολο που έχει ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια από αλλεπάλληλες κρίσεις.

Το πρόγραμμα διακυβέρνησης του περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις για ένα πλήρως ψηφιοποιημένο κράτος που θα προσφέρει γρήγορες και μοντέρνες υπηρεσίες στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, θα αξιοποιεί της ψηφιακή οικονομία ως καταλύτη για την σύνδεση παραγωγικών τομέων μέσω του διαδικτύου και θα προωθεί την εξωστρέφεια μέσω προσέλκυσης ξένων εταιριών για εγκατάσταση στη στην χωρά μας αξιοποιώντας την ψηφιακή τεχνολογία, αναφέρει ανακοίνωση του Νίκου Χριστοδουλίδη.

Στο debate υποψηφίων προέδρων στην Λεμεσό, αναφέρεται, ο κ. Χριστοδουλίδης πρόσθεσε ότι η εισαγωγή δομικών μεταρρυθμίσεων στον τρόπο λειτουργίας του δημοσίου τομέα, η επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων στη δικαιοσύνη ώστε να έχουμε γρήγορη απόδοση δικαιοσύνης και η εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού θα είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης μου.

Ο Αχιλλέας Δημητριάδης αναφέρεται στο υπό διερεύνηση σκάνδαλο διαφθοράς στο Ευρωκοινοβούλιο και αντιπαραβάλλει την έρευνα που διενεργούν οι βελγικές αρχές με τη διερεύνηση του σκανδάλου των χρυσών διαβατηρίων από τις κυπριακές αρχές. Στην ανακοίνωση Τύπου ο κ. Δημητριάδης διατυπώνει τη θέση ότι η αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος δικαιοσύνης απέναντι στη διαφθορά είναι το μείζον διακύβευμα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της για διασφάλιση του κράτους δικαίου, προσθέτοντας ότι οι αρχές στο Βέλγιο δείχνουν πως διεξάγεται μια έρευνα που έχει ως μόνο στόχο το αποτέλεσμα και όχι τη συγκάλυψη,αναφέροντας ότι η αναποτελεσματικότητα του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης στην Κύπρο για το πρόγραμμα επενδύσεων έναντι πολιτογραφήσεων,είναι πρωτοφανής.

Επίσης σε συνάντηση του κ. Δημητριάδη στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, καθώς και τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας.

Με αφορμή το δημοσίευμα της εφημερίδας The New York Times στις 8 Δεκεμβρίου με τίτλο "How the Global Spyware Industry Spiraled Out of Control", ο υποψήφιος, Κωνσταντίνος Χριστοφίδης δηλώνει ότι φαίνεται να επιβεβαιώνει τις βαθύτερες ανησυχίες του, καθώς εγείρει ακόμη περισσότερα ερωτήματα για τη δράση του Tal Dilian στην Κύπρο κατά την περίοδο 2017 – 2019.

Το δημόσιο συμφέρον απαιτεί, αναφέρει, να αποσαφηνιστεί κατά πόσο αγοράστηκε ή μισθώθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία λογισμικό παρακολούθησης από εταιρείες που ήλεγχε ο Tal Dilian ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Αν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ από τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας λογισμικά υποκλοπών συνομιλιών στην Κύπρο ή στο εξωτερικό κι αν χρησιμοποιήθηκαν λογισμικά υποκλοπών συνομιλιών στην Κύπρο, σε σχέση με για ποια πρόσωπα χρησιμοποιήθηκαν και με ποια νομική και πραγματική βάση.

Ο Μάριος Ηλιάδης με δελτίο Τύπου διατυπώνει τη θέση ότι οι δύο επιλογές που έχουν οι υποψήφιοι Πρόεδροι είναι η να τολμήσουν την πατριωτική υπέρβαση της συμπόρευσης στις εκλογές, ή σύντομα θα θρηνούμε επί των ερειπίων του τόπου μας.

Προσθέτει πως όλες οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε από την ώρα που εξήγγειλε την υποψηφιότητά του, στόχευαν στο σχηματισμό Κυβέρνησης Συλλογικής Ευθύνης από μία ανεξάρτητη και συνενωτική ηγεσία καλεί εκ νέου τις δυνάμεις που πιστεύουν στη λύση Ομοσπονδίας στο Κυπριακό να παραμερίσουν τους όποιους κομματικούς εγωισμούς και να θέσουν υπεράνω όλων το συμφέρον της Κύπρου.

