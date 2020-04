Οι ευχές του ΠτΔ σε τ/κ και μουσουλμάνους για το Ραμαζάνι

Θα ήθελα να απευθύνω σε όλους τους συμπατριώτες μας Τουρκοκύπριους και στο σύνολο του μουσουλμανικού κόσμου, θερμές ευχές με την ευκαιρία του Ραμαζανιού.

Τούτη τη χρονιά τόσο οι Χριστιανοί όσο και οι Μουσουλμάνοι, αλλά και το σύνολο της ανθρωπότητας, ανεξαρτήτως θρησκείας, καταγωγής, χρώματος ή φύλου συνειδητοποιούν πως μια πανδημία, ανάλογη με αυτήν που βιώνουμε, δεν επιλέγει θρησκείες και δεν ξεχωρίζει ανθρώπους.

Πως ακόμα η ζωή δεν διασφαλίζεται με τα όπλα και τις αντιπαραθέσεις, αλλά με τη συνεργασία την αλληλεγγύη και την από κοινού επιστημονική δράση.

Εύχομαι τούτες οι σκέψεις να πρυτανεύσουν, προκειμένου να ξεπεραστούν και οι δοκιμασίες που ο λαός μας αντιμετωπίζει ως αποτέλεσμα της απαράδεκτης κρατούσας κατάστασης στην ιδιαίτερη μας πατρίδα.

Written statement by the President of the Republic Mr. Nicos Anastasiades

I wish to extend to all our Turkish Cypriot compatriots and to the entire Muslim world warm wishes on the occasion of the Ramadan.

This year, Christians, as well as Muslims and all humanity, irrespective of religion, origin, colour or gender, have come to realise that a pandemic, such as the one we are experiencing today, does not choose among religions and does not discriminate among people.

And that life is not safeguarded with weapons and confrontations, but through cooperation, solidarity and joint scientific action.

I hope that these thoughts will prevail in order to overcome the hardships that our people face as a result of the unacceptable situation that exists in our own homeland.