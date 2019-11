Ολοκλήρωσε την επίσκεψη του στο Όσλο ο Χριστοδουλίδης

Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος Χριστοδουλίδης ολοκλήρωσε, χθες, τις επαφές του στο Όσλο, στο πλαίσιο της επίσκεψης εργασίας που πραγματοπoίησε στη νορβηγική πρωτεύουσα.

Ο κ. Χριστοδουλίδης συναντήθηκε με τη Νορβηγή ομόλογό του κα Ine Marie Eriksen Soreide, με την οποία ανασκόπησαν τις διμερείς σχέσεις Κύπρου – Νορβηγίας και συζήτησαν συγκεκριμένους τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης και διεύρυνσης της διμερούς συνεργασίας. Αντηλλάγησαν απόψεις επί θεματικών όπως, μεταξύ άλλων, η ενέργεια, η ισότητα των φύλων, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η οικονομική διπλωματία, η ασφάλεια και η άμυνα, ενώ συζητήθηκαν τρέχοντα περιφερειακά θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Σε αυτό το πλαίσιο, οι δύο Υπουργοί εξέτασαν το ενδεχόμενο ανάληψης κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, όπως για παράδειγμα την πραγματοποίηση Διεθνούς Συνεδρίου το πρώτο εξάμηνο 2020 για τον ρόλο των γυναικών στις σύγχρονες διεθνές σχέσεις, καθώς και την πραγματοποίηση εξειδικευμένων διακυβερνητικών εργαστηρίων για μεταφορά τεχνογνωσίας στα θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και διαχείρισης ενεργειακών πόρων.

Από πλευράς του, ο κ. Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τη Νορβηγή ομόλογό του για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, σε συνέχεια και της συνάντησης στο Βερολίνο, όπως επίσης για τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στις θαλάσσιες ζώνες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε, επίσης, με τον Υφυπουργό Πετρελαίου και Ενέργειας της Νορβηγίας κ. Rikard Gaarder Knutsen, με τον οποίο είχε την ευκαιρία να συζητήσει και να ενημερωθεί, ανάμεσα σε άλλα, για την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών στον τομέα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της συνδεσιμότητας με αγωγούς μεταφοράς Φυσικού Αερίου στην Ηπειρωτική Ευρώπη. Επιπρόσθετα, αντηλλάγησαν απόψεις σε θέματα που αφορούν στην ορθολογιστική διαχείριση από το Κράτος του Εθνικού Αποθεματικού Ταμείου Υδρογονανθράκων της χώρας.

Κατά την παρουσία του στη Νορβηγική πρωτεύουσα, ο Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με την Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας του Κοινοβουλίου της χώρας, ενώ ανταποκρινόμενος σε πρόσκληση του Ερευνητικού Ινστιτούτου PRIO, ήταν ο κεντρικός ομιλητής σε δημόσια διάλεξη με θέμα «Effective Multilateralism for Regional Stability: Cyprus’ Vision for the Eastern Mediterranean Region», η οποία αποτέλεσε και την εναρκτήρια δράση του νεοσύστατου τμήματος του PRIO για θέματα Μέσης Ανατολής.

Ο Υπουργός Εξωτερικών επιστρέφει στην Κύπρο σήμερα Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019.