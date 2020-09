Πάλμερ: Ενισχυμένη η σχέση ΗΠΑ με Κύπρο

Την ενίσχυση των σχέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κύπρο και την Ελλάδα, αλλά και τις ανησυχίες της χώρας για τις τουρκικές προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε ο βοηθός Υφυπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για την Ευρώπη και την Ευρασία, Μάθιου Πάλμερ, μιλώντας στο διαδικτυακό συνέδριο του Economist με θέμα "THE NEW YORK-EASTMED SUMMIT – A sea of conflict or a sea of opportunities?".

O κ. Πάλμερ τόνισε ότι η Ανατολική Μεσόγειος είναι μια πολύ σημαντική περιοχή για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τόνισε τη σημασία της τελευταίας επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο στην Ελλάδα, όσο και της πρόσφατης επίσκεψης Πομπέο στην Κύπρο, με σημαντικά οφέλη στην εταιρική σχέση άμυνας και ασφάλειας των δύο χωρών, όπως είπε.

Ο κ. Πάλμερ αναφέρθηκε στην πρόσκληση στην Κύπρο να συμμετάσχει στο διεθνές στρατιωτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης των ΗΠΑ, στην άρση του εμπάργκο πώλησης όπλων από τις ΗΠΑ στην Κύπρο και στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας για την εγκαθίδρυση εκπαιδευτικού Κέντρου για θέματα ασφάλειας στην Κύπρο, με την ονομασία CYCLOPS (Cyprus Center for Land, Open Seas and Port Security), το οποίο θα παρέχει εμπειρογνωμοσύνη και στις υπόλοιπες χώρες της περιοχής.

Αναφέρθηκε επίσης στη σημαντική πρόοδο που πέτυχε η Κύπρος στις μεταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μετά το 2013, εν μέρει, όπως είπε, λόγω της συνεχιζόμενης εμπλοκής των ΗΠΑ και της ΕΕ, ενώ αναφέρθηκε στη θετική αξιολόγηση της Moneyval για το θέμα τον Φεβρουάριο του 2020, η οποία σημείωσε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις στο καθεστώς κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Τόνισε ωστόσο ότι οι συνεχιζόμενες σταθμεύσεις ρωσικών πλοίων στα λιμάνια της Κύπρου συνεχίζει να αποτελεί πρόβλημα για τις ΗΠΑ και συνεχίζουν να εγείρουν τις ανησυχίες τους στη Δημοκρατία για αυτό το θέμα.

Ο κ. Πάλμερ αναφέρθηκε επίσης στην ενισχυμένη σχέση των ΗΠΑ με την Ελλάδα, τόσο στην άμυνα όσο και στον τομέα της ενέργειας και των επενδύσεων.

Εξέφρασε βαθιά ανησυχία για τις εντάσεις μεταξύ των δύο συμμάχων στο ΝΑΤΟ, της Ελλάδας και της Τουρκίας για τα θαλάσσια σύνορα και καλωσόρισε την ανακοίνωση ότι οι δύο χώρες είναι έτοιμες για διερευνητικές συνομιλίες για τα θέματα οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών. Εξέφρασε την άποψη ότι η διπλωματική οδός είναι ο μόνος τρόπος για αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών. Ταυτόχρονα είπε ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να υποστηρίζουν το ρόλο της Γερμανίας ως προς τη διαμεσολάβηση, αλλά και τις καθοδηγούμενες από το ΝΑΤΟ τεχνικές συνομιλίες για τη μείωση του κινδύνου εσφαλμένου υπολογισμού ή ατυχήματος στην Ανατολική Μεσόγειο.

Είπε επίσης ότι οι συνεχιζόμενες διερευνητικές και γεωτρητικές δραστηριότητες για υδρογονάνθρακες από την Τουρκία στα ύδατα της Κύπρου είναι προκλητικές και αυξάνουν την ένταση. Οι ΗΠΑ, ανέφερε έχουν καλέσει την Τουρκία να σταματήσει τις προκλητικές αυτές ενέργειες.

Έκανε λόγο για διάφορα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στις σχέσεις ΗΠΑ με την Τουρκία, όπως μεταξύ άλλων η αγορά των συστημάτων S-400, η εμπλοκή της χώρας σε ανώτατο επίπεδο με τη Χαμάς και η οπισθοδρόμηση στο θέμα της δημοκρατίας. Ανέφερε παράλληλα ότι κάνουν ό,τι μπορούν για να ξεπεράσουν αυτά τα προβλήματα. Ταυτόχρονα σημείωσε ότι η Τουρκία είναι σύμμαχος κλειδί των ΗΠΑ στην περιοχή, με μεγάλη συμβολή σε αποστολές του ΝΑΤΟ, στο μεταναστευτικό και στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ότι με τη χώρα επιθυμούν να έχουν όσο το δυνατό πιο ισχυρή σχέση.

Ο κ. Πάλμερ είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν σθεναρά τη συνεργασία μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ.

Οι ΗΠΑ, σημείωσε, βλέπουν την Ανατολική Μεσόγειο ως έναν συνεκτικό στρατηγικό χώρο και το όραμά τους για την περιοχή είναι η σταθερότητα, η ευημερία, τα κοινά συμφέροντα και οι κοινές αξίες. Αφενός, είπε, στοχεύουν στην ενίσχυση της σχέσης με βασικούς περιφερειακούς εταίρους για την προώθηση της σταθερότητας και της ευημερίας για όλους και από την άλλη, ανταγωνίζονται για να έχουν μια για θετική επιρροή στην περιοχή, σε αντίθεση, όπως είπε με τις αποσταθεροποιητικές ενέργειες Ρωσίας και Κίνας.

