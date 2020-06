Παρέμβαση ΥΠΕΞ σε διάσκεψη για τη Συρία

Την ανάγκη για μια συριακής ιδιοκτησίας και καθοδήγησης διαδικασία την οποία να διευκολύνουν τα Ηνωμένα Έθνη υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στο πλαίσιο της Τέταρτης Διάσκεψης των Βρυξελλών για την "Υποστήριξη του Μέλλοντος της Συρίας και της Περιοχής" που πραγματοποιήθηκε μέσω βιντεοδιάσκεψης.

>>> Τώρα η Offsite και σε app. Κατεβάστε ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS <<<

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter, ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης την ανάγκη για πλήρη εφαρμογή του ψηφίσματος 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και για μια συριακής ιδιοκτησίας και καθοδήγησης διαδικασία την οποία να διευκολύνουν τα Ηνωμένα Έθνη.

FM @Christodulides highlights the need for full implementation of #UNSC res. 2254 and for Syrian-owned & led process facilitated by the #UN during his address to the Fourth #Brussels Conference on "Supporting the Future of #Syria and the Region" taking place via videoconference. pic.twitter.com/ldt6qNSN0W

— Cyprus MFA (@CyprusMFA) June 30, 2020