Πήρε προαγωγή η Πηλείδου - Νέα Υπουργός Ενέργειας (Βιογραφικό)

Η κα. Νατάσα Πηλείδου, μέχρι σήμερα Υφυπουργός Ναυτιλίας, είναι η νέα Υπουργός Υπ. Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Η κ. Πηλείδου αντικαθιστά τον κ. Γιώργο Λακκοτρύπη που αποχωρεί από το Υπουργείο.

Στη θέση της κ. Πηλείδου, διορίστηκε ο κ. Βασίλης Δημητριάδης.

Το Who is Who της κ. Πηλείδου

Η Νατάσα Πηλείδου είναι η πρώτη Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας από την 1η Μαρτίου 2018.

Διετέλεσε Γενική Διευθύντρια του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων (CIPA) από τον Απρίλιο 2016, υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του στρατηγικού πλάνου του Οργανισμού σε πλήρη συνάρτηση με τους αναπτυξιακούς στόχους του κράτους.

Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης με άριστα (first class with distinction) στη Γαλλική και Ιταλική Φιλολογία. Είναι μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία πέραν των δεκαπέντε ετών κυρίως στον ιδιωτικό τομέα. Διετέλεσε Περιφερειακή Διευθύντρια Επιχειρήσεων στην Baker Tilly in South East Europe (Regional Chief Operating Officer) επικεφαλής των τμημάτων Finance, Marketing, HR, Administration, Operations και ΙΤ για την Κύπρο, Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Μολδαβία. Για 9 χρόνια εργάστηκε στην PwC στην Κύπρο, στο Μιλάνο και στο Λονδίνο στους τομείς παροχής ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε πολυεθνικές και άλλες εταιρείες στους τομείς των χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών, της ενέργειας, της ανάπτυξης γης, της ναυτιλίας και των προϊόντων ταχείας κατανάλωσης. Στο Λονδίνο παρέδιδε επίσης μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης σε εκπαιδευόμενους ελεγκτές του ACA, ACCA και CIMA στη γνωστή σχολή επαγγελματικής εκπαίδευσης BPP.

Επιπρόσθετα της μητρικής γλώσσας, μιλά αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά.

Ο Πρόεδρος @AnastasiadesCY αποφάσισε να διορίσει ως μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου: - Υπ. Άμυνας κ. Χαράλαμπος Πετρίδης - Υπ. Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κα. Νατάσα Πηλείδου - Υπ. Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κα. Έμιλυ Γιολίτη - Υφ. Ναυτιλίας κ. Βασίλης Δημητριάδης pic.twitter.com/4AJdrVKMzc — Προεδρία της ΚΔ (@CYpresidency) June 24, 2020

