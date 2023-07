Πλήρη στήριξη στις προσπάθειες Στιούαρτ εξέφρασε ο ΓΓ του ΟΗΕ

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες συναντήθηκε τη Δευτέρα με τον Ειδικό του Αντιπρόσωπο στην Κύπρο και Επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP) Κόλιν Στιούαρτ.

Σύμφωνα με ανάρτηση στο twitter από τα ΗΕ στην Κύπρο, ο ΓΓ του ΟΗΕ εξέφρασε την πλήρη υποστήριξή του στις προσπάθειες του κ. Στιούαρτ στο νησί.

Today, @UN Secretary-General @antonioguterres met with top #UN official in Cyprus, Colin Stewart; expressed his full support for Mr. Stewart’s efforts on the island @UN_Cyprus @UNDPPA @UNPeacekeeping pic.twitter.com/CQ1QnkPaGP

— UN Cyprus (@UN_CYPRUS) July 10, 2023