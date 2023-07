Προσυνεννοημένη η παραίτηση Χατζηγιάννη

Λίγο πολύ αναμενόμενη αλλά και προσυνεννοημένη, εδώ και μέρες μάλιστα, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ήταν η παραίτηση του Μιχάλη Χατζηγιάννη από το Υφυπουργείο Πολιτισμού.

Δεν εξηγείται αλλιώς το γεγονός ότι λίγη ώρα μετά την δημοσιοποίηση της είδησης και της επιστολής Χατζηγιάννη στον Νίκο Χριστοδουλίδη, ανακοινώθηκε η αντικαταστάτρια του. Θυμίζουμε ότι νέα Υφυπουργός Πολιτισμού, διορίστηκε η Η Δρα Βασιλική (Λίνα) Κασσιανίδου. Δείτε εδώ το who is who της νέας Υφυπουργού.

Πώς φτάσαμε στην παραίτηση Χατζηγιάννη

Εξ αρχής ο διορισμός Χατζηγιάννη προκάλεσε διάφορες αντιδράσεις λόγω βιογραφικού αλλά και του γεγονότος ότι για πολλά χρόνια ζούσε και δραστηριοποιείτο εκτός Κύπρου.

Κατά την παραμονή του κ. Χατζηγιάννη στο Υφυπουργείου, ακούστηκαν φωνές για την επικοινωνιακή διαχείριση που έτυχαν διάφορα περιστατικά. Κάποιες ενέργειες προκάλεσαν αντιδράσεις τόσο από πολίτες, όσο και από τον πολιτικό κόσμο, με αποτέλεσμα να δέχεται πυρά και το Προεδρικό για τον διορισμό.

Εν τέλει, φαίνεται ότι τόσο ο ίδιος ο Μιχάλης Χατζηγιάννης όσο και ο ΠτΔ, αποφάσισαν ότι θα ήταν καλύτερα να κλείσει τώρα αυτός ο κύκλος και να αναλαμβάνει τα ηνία του Υφυπουργείου η κ. Κασσιανίδου, Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, ένα έμπειρο πρόσωπο στα του πολιτισμού και σε θέματα αρχαιοτήτων, μιας και ως γνωστό, από την 1η Ιουλίου, εντάχθηκε στο Υφυπουργείο Πολιτισμού και το Τμήμα Αρχαιοτήτων.

Κατά την παραμονή του στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, ο κ. Χατζηγιάννης προώθησε τρία σημαντικά ζητήματα που περιλαμβάνονταν στον προεκλογικό πρόγραμμα του Νίκου Χριστοδουλίδη. Το πρώτο, αφορούσε την επαγγελματική κατοχύρωση των καλλιτεχνών, το δεύτερο, την έκδοση προπληρωμένης κάρτας Νεολαίας-Πολιτισμού αξίας 200 ευρώ, για νέους που θα έχουν συμπληρώσει το 180 έτος της ηλικίας τους εντός του 2023 και το τρίτο ζήτημα, αφορούσε την απαλλαγή από φορολόγηση των χρημάτων που εταιρείες, οργανισμοί ή και ιδιώτες προσφέρουν ως χορηγίες σε εκδηλώσεις πολιτισμού.

Διαβάστε ΕΔΩ την δήλωση Χατζηγιάννη μετά την παραίτησή του