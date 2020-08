ΠτΒ: Τα κοινοβούλια να εμπλακούν πλήρως στη δημιουργία πολιτικής

Χρειάζονται πιο στενοί δεσμοί με την επιστημονική κοινότητα, τους ακαδημαϊκούς και τους πρωτοπόρους στην έρευνα και την καινοτομία προκειμένου τα κοινοβούλια να εμπλακούν πλήρως στη δημιουργία πολιτικής στον 21ο αιώνα, ανέφερε ο Πρόεδρος της Βουλής, Δημήτρης Συλλούρης, σε ομιλία του στην 5η Παγκόσμια Διάσκεψη Κοινοβουλίων που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από τη Διακοινοβουλευτική Ένωση και το Εθνικό Συμβούλιο της Αυστρίας, όπου ήταν ένας από τους πέντε εισηγητές στη διάσκεψη, υποβάλλοντας έκθεση με θέμα “Democracy and the changing role of parliament in the twenty-first century” .

Είπε ακόμη πως είναι πιο ζωτικής σημασίας από ποτέ όπως τα κοινοβούλια συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για να παρέχουν μια αποτελεσματική εποπτεία και να διασφαλίσουν ότι μετά την υποχώρηση της υγειονομικής κρίσης λόγω του κορωνοϊού, τα μέτρα επείγουσας φύσεως που λήφθηκαν για αντιμετώπισή της θα αναθεωρηθούν και εάν χρειάζεται θα περιοριστούν.

Ο κ. Συλλούρης ανέφερε στην ομιλία του πως η πανδημία που βιώνει σήμερα όλο ο κόσμος έχει επαναδιατυπώσει τη διεθνή ατζέντα, ενώ την ίδια ώρα θέτει πρωτοφανείς προκλήσεις για τα κοινοβούλια και τις δημοκρατίες σε όλο τον πλανήτη.

Η έκθεση που έχουμε ενώπιόν μας υπογραμμίζει τη θεμελιώδη σχέση μεταξύ των κοινοβουλίων και του κόσμου, που βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοκρατικής διακυβέρνησης και πρέπει να ενισχύεται και να επεκτείνεται σε τακτική βάση, σημείωσε.

Είπε πως καθώς προχωρούμε στον 21ο αιώνα, είναι εκ των ων ουκ άνευ τα κοινοβούλια να επανατοποθετηθούν σε ό,τι αφορά τις παγκόσμιες κοινωνικοοικονομικές αλλαγές που δημιουργούν τη νέα διεθνή πραγματικότητα, προκειμένου να προσαρμοστούν στις προκλήσεις του αιώνα μας.

Υπογράμμισε τη σημασία δίκαιων και συμμετοχικών κοινοβουλευτικών διαδικασιών σε αυτή την προσπάθεια και είπε πως προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της προώθησης διαδραστικής σχέσης με τους πολίτες, τα κοινοβούλια πρέπει να εισάξουν πρωτοβουλίες που να ενθαρρύνουν τη συμμετοχική δημοκρατία και να ενισχύουν τον πλουραλισμό. Τέτοιες πρωτοβουλίες προωθούνται καλύτερα μέσω της χρήσης νέων ψηφιακών τεχνολογιών, περιλαμβανομένης της τεχνολογίας blockchain, της τεχνητής νοημοσύνης και άλλων καινοτόμων και μετασχηματιστικών εργαλείων, σημείωσε.

Είπε πως οι καιροί μας επιβάλλουν τη δημιουργία μόνιμων καναλιών διαλόγου και επικοινωνίας με τον λαό και πως ανταποκρινόμενο σε αυτό το κάλεσμα το κυπριακό κοινοβούλιο δημιούργησε τον θεσμό των Παράλληλων Βουλών ως ένα παράδειγμα που στοχεύει πρώτιστα στην ανάπτυξη μιας διαδραστικής σχέσης με το κοινό, προκειμένου να ενδυναμωθεί η "πολιτότητα, η συμμετοχή δημοκρατία, ο πλουραλισμός και η διαφάνεια".

