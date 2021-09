ΠτΔ: Aπένειμε στον Ν.Χάρρις το μετάλλιο του Τάγματος του Μακαρίου

Ο Προέδρος της Δημοκρατίας απένειμε το Μετάλλιο του Μέγα Διοικητή του Τάγματος του Μακαρίου Γ΄, στον Εκτελεστικό Διευθυντή της Αμερικανο-εβραϊκής Επιτροπής (AJC) κ. Ντέιβιντ Χάρρις, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ (20 Σεπτεμβρίου), στην οικία του Μονίμου Αντιπροσώπου της Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη κ. Ανδρέα Χατζηχρυσάνθου.

Στην τελετή παρέστησαν, επίσης, Πρέσβεις και Μόνιμοι Αντιπρόσωποι ξένων χωρών, εκπρόσωποι της ηγεσίας των ομογενειακών οργανώσεων, και της ηγεσίας εβραϊκών οργανώσεων και άλλοι επίσημοι.

Μιλώντας στην τελετή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι η τιμητική διάκριση απονέμεται στον κ. Χάρρις «για τη εξαίρετη συμβολή του στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας, ανά το παγκόσμιο, όπως επίσης και για την τεράστια συμβολή του στην ενίσχυση των σχέσεων ανάμεσα σε Κύπρο, Ισραήλ, Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής»

🎖️Congratulations my dear friend @DavidHarrisAJC on receiving the Grand Cross of the Order of Makarios III from President @AnastasiadesCY. Having worked closely with you for years, I can say with conviction that your decoration is thoroughly merited & well deserved. 👏@AJCGlobal pic.twitter.com/KDFj1mfko9

— NikosChristodoulides (@Christodulides) September 20, 2021