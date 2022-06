ΠτΔ: Η ουκρανική πληγή απηχεί και τα όσα βίωσαν οι Κύπριοι

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης προσφώνησε σήμερα τις εργασίες της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που πραγματοποιείται στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας.

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε, μεταξύ άλλων, ότι «στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας και του λαού της και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε για όσο χρειάζεται».

Τόνισε, επίσης, την ανάγκη για παγκόσμια εφαρμογή των κυρώσεων που έχουν ληφθεί κατά της Ρωσίας, ώστε να έχουν επιτυχές αποτέλεσμα, σημειώνοντας ότι, δυστυχώς, αυτές οι προσπάθειες παρεμποδίζονται από κάποιες χώρες.

Επεσήμανε, ακόμα, την ανάγκη επικέντρωσης στις διπλωματικές προσπάθειες για επίλυση του Ουκρανικού.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι «η ουκρανική πληγή» απηχεί και τα όσα βίωσαν οι Κύπριοι προβαίνοντας σε παραλληλισμούς μεταξύ της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Τα προσχήματα της Μόσχας για να δικαιολογήσει την εισβολή χρησιμοποιήθηκαν από την Τουρκία για να εισβάλει στην Κύπρο, είπε.

«Εκ τότε και παρά τις προσπάθειες μας και σωρεία ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, η Τουρκία όχι μόνο δεν εμπλέκεται στις προσπάθειες για επίτευξη διαρκούς και βιώσιμης πολιτικής λύσης, σύμφωνης με τα ψηφίσματα, αλλά αντιθέτως δημιουργεί τετελεσμένα στη θάλασσα και επί του εδάφους.

Το Κυπριακό και το Ουκρανικό είναι ευρωπαϊκά προβλήματα και γνωρίζουμε καλά ότι δεν μπορούμε να οικοδομήσουμε την Ευρώπη που θέλουμε και αξίζουμε αν δεν τερματιστούν αυτοί οι αναθεωρητισμοί».

Τέλος, ανέφερε ότι «ως Πρόεδρος της χώρας που είναι διαιρεμένη για 48 χρόνια, είμαι στη θέση να πω ότι η αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης και το αίσθημα ασφάλειας που μπορούμε να προσφέρουμε στους πολίτες μας είναι το πλέον επείγον ζήτημα για κάθε ένα από εμάς».

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας συνοδεύουν στο Ρότερνταμ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Μάριος Πελεκάνος και ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω κ. Κυριάκος Κούσιος.

As the President of a country that has been divided for 48 years, I think I am well-placed to say this; the security architecture of Europe and the sense of security we can offer to our citizens, is the most pressing issue for every single one of us. #EPPRotterdam pic.twitter.com/GIkV37Jya2

