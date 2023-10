ΠτΔ: Η περιοχή μας δεν μπορεί να αντέξει περαιτέρω αστάθεια

Η περιοχή μας δεν μπορεί να αντέξει περαιτέρω αστάθεια, έχει απόλυτη ανάγκη από ειρήνη, σταθερότητα και ασφάλεια, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στη Διεθνή Διάσκεψη για την Ειρήνη, που συγκάλεσε ο Πρόεδρος της Αιγύπτου στο Κάιρο.

"Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την επανέναρξη μιας ουσιαστικής ειρηνευτικής διαδικασίας", είπε, προσθέτοντας ότι αυτό που μας δίδαξε αυτή η κρίση, όπως και άλλες πρόσφατες κρίσεις, είναι ότι "δεν υπάρχουν παγωμένες συγκρούσεις, ότι ελλείψει βιώσιμης, διαρκούς ειρήνης, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να ξεσπάσει σύγκρουση, με καταστροφικές συνέπειες».

Η περιοχή μας δεν μπορεί να αντέξει περαιτέρω αστάθεια, έχει απόλυτη ανάγκη από ειρήνη, σταθερότητα και ασφάλεια, υπογράμμισε, σύμφωνα με ανάρτηση στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα 'Χ'.

We have no other option but to create the conditions for the resumption of a meaningful peace process. Our region cannot afford to continue addressing its crises in fire-fighting mode.#CairoPeaceSummit pic.twitter.com/U7GnNvoYL1

— President of the Republic of Cyprus (@PresidentCYP) October 21, 2023