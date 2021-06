ΠτΔ σε ηγέτες ΕΕ: Να σταματήσουν οι προκλήσεις σε ΑΟΖ & Αμμόχωστο

Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 19:00 το γεύμα εργασίας των Ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, κ. Αντόνιο Γκουτέρες, με θέμα συζήτησης τις περιφερειακές προκλήσεις.

Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Κυριάκο Κούσιο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επικεντρώθηκε στην κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και την αύξηση των εντάσεων που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια.

>>> H offsite τώρα και στο Google News - Ακολουθείστε μας

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης επεσήμανε την ανάγκη διατήρησης της αποκλιμάκωσης των εντάσεων στις κυπριακές θάλασσες, καθώς επίσης και τη σημασία αποφυγής προκλήσεων στα Βαρώσια κατά παράβαση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Αναφέρθηκε, επίσης, στην επικείμενη παράνομη επίσκεψη του Προέδρου της Τουρκίας στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου και τους κινδύνους που θα δημιουργούνταν από τυχόν ανακοίνωση δημιουργίας νέων τετελεσμένων.

The presence of the #UNSG @antonioguterres at #EUCO today demonstrates our common will to strengthen this strategic partnership.

The current global crises and geopolitical challenges call for a stronger cooperation between the EU and the UN, with multilateralism at its core 🇪🇺🇺🇳 pic.twitter.com/LNBvCDZMaJ

— Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) June 24, 2021