ΠτΔ σε Μέρκελ: Να σταματήσουν οι έκνομες ενέργειες της Τουρκίας

Το ζήτημα των έκνομων ενεργειών της Τουρκίας εντός της κυπριακής ΑΟΖ, αλλά και τη βούληση και αποφασιστικότητά του για επανέναρξη, το συντομότερο δυνατόν, διαπραγματεύσεων για επίτευξη μιας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης στο Κυπριακό, εξέφρασε στην Καγκελάριο Μέρκελ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κατά τη διάρκεια κατ` ιδίαν συνάντησης, στο περιθώριο του Συμβουλίου. Η δε Καγκελάριος της Γερμανίας τόνισε την ετοιμότητά της, στο πλαίσιο της Γερμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, να μελετήσει τρόπους για εκτόνωση της έντασης εντός των θαλάσσιων ζωνών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Timely exchange of views with Chancellor Merkel on the recent developments in #Cyprus #EEZ, the pressing regional issues threatening peace and stability, and the prospects for the resumption of the negotiations aiming at a comprehensive solution of the #Cyprus Problem. pic.twitter.com/TbzCgMa1DG

— Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) July 18, 2020