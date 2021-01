ΠτΔ σε Μπάιντεν: Έτοιμοι να συνεργαστούμε με τη νέα Κυβέρνηση ΗΠΑ

Συγχαρητήρια στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και στην Αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις για την ανάληψη των καθηκόντων τους απηύθυνε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

«Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε στενά με τη νέα Κυβέρνηση των ΗΠΑ για να προωθήσουμε περαιτέρω τη στρατηγική μας συνεργασία, στη βάση τους κοινού μας οράματος για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και πέραν αυτής» ανέφερε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης σε ανάρτησή του στο Twitter, μετά το πέρας της τελετής ορκωμοσίας στο Καπιτώλιο.

Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris for the assumption of your high duties! We stand ready to work closely with the new US administration to further advance our strategic cooperation, based on our shared vision for peace & stability in the Eastern Mediterranean & beyond. pic.twitter.com/nnoFrnctri

— Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) January 20, 2021