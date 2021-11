ΠτΔ: Σχεδόν 11,000 αιτήσεις ασύλου από την αρχή του χρόνου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, παρέστη απόψε σε δείπνο που παρέθεσε ο πρέσβης της Σλοβενίας, κ. Matjas Longar, επ’ ευκαιρία της επικείμενης συμπλήρωσης της Σλοβενικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Στο δείπνο παρακάθισαν, επίσης, οι αρχηγοί των διπλωματικών αποστολών των Κρατών Μελών της ΕΕ που είναι διαπιστευμένοι στην Κύπρο.

Κατά τη διάρκεια της προσφώνησής του, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης συνεχάρη καταρχάς τη Σλοβενία για τη μέχρι στιγμής επιτυχή άσκηση της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, αναφερόμενος ιδιαίτερα στην καθοριστική συνδρομή της Λιουμπλιάνα στην επίτευξη συμφωνίας μίας ολοκληρωμένης προσέγγισης της ΕΕ απέναντι σε μελλοντικές κρίσεις, επί τη βάσει των διδαγμάτων που έχουν αντληθεί από την πανδημία του κορωνοϊού.

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε σε μια σειρά θεμάτων που βρίσκονται στην ευρωπαϊκή ατζέντα και αναμένεται να συζητηθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δεκεμβρίου, όπως η ραγδαία αύξηση του ενεργειακού κόστους σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια και τα μέτρα που λαμβάνονται προς ανακούφιση των πολιτών, ιδίως ευάλωτων ομάδων, καθώς και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη διαχείριση της πανδημίας υπό το φως και της εμφάνισης της παραλλαγής όμικρον του ιού, τη Στρατηγική Πυξίδα της ΕΕ στον τομέα της Άμυνας κ.ο.κ.

Σχολιάζοντας την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στην οποία βρίσκεται η Κύπρος ένεκα των αυξημένων μεταναστευτικών ροών, είπε ότι από τις αρχές του τρέχοντος έτους έως και σήμερα έχουν υποβληθεί σχεδόν 11,000 αιτήσεις ασύλου, και ως εκ τούτου το Κράτος έχει ξεπεράσει κατά πολύ τις δυνατότητες του να διαχειρίζεται την κατάσταση.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρθηκε επίσης στην επιστολή που έχει αποστείλει προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής για παροχή αρωγής προς την Κυπριακή Δημοκρατία, ούτως ώστε να μπορέσει να αντεπεξέλθει.

Ο λόγος για τον οποίο υπό τις περιστάσεις υποχρεωθήκαμε να ζητήσουμε ποικιλόμορφη βοήθεια, πρόσθεσε, οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει ρεαλιστικός τρόπος αντιμετώπισης της βασικής αιτίας των ροών που δεν είναι άλλη από την Τουρκία. Η τελευταία σκοπίμως και ηθελημένα προωθεί άτυπους μετανάστες στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου μέσω των κατεχομένων, μετά που η πλειοψηφία εξ αυτών ταξιδεύουν αεροπορικώς από την Κωνσταντινούπολη στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου, όπου κάποιοι τους παραλαμβάνουν και τους μεταφέρουν σε διάφορα σημεία της γραμμής κατάπαυσης του πυρός προκειμένου να εισέλθουν στις περιοχές που ελέγχει η Κυβέρνηση, ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι ο τρόπος με τον οποίο η Λευκορωσία εργαλειοποιεί μετανάστες εκμεταλλευόμενη τον ανθρώπινο πόνο έχει προκαλέσει μεταναστευτική κρίση στα βόρεια εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, είναι το ίδιο και το αυτό με εκείνο που πράττει η Τουρκία έναντι της Κύπρου και την κρίση που είχε δημιουργήσει στα ελληνο-τουρκικά σύνορα το 2020.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρόσθεσε πως η Κύπρος είναι αλληλέγγυα με τους εταίρους της στην ΕΕ που υποφέρουν από τη εργαλειοποίηση μεταναστών από μέρους της Λευκορωσίας, στηρίζοντας τη λήψη συλλογικών μέτρων, προκειμένου να ασκηθεί πίεση στο Μινσκ για να εγκαταλείψει τις απαράδεκτες αυτές πρακτικές. Δεδομένου του ότι αντίστοιχη και αδιαμφισβήτητη εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού παρατηρείται και από μέρους της Τουρκίας, τόνισε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, η Λευκωσία αναμένει να υπάρξει ανάλογη αποτρεπτική αντίδραση της ΕΕ και έναντι της Άγκυρας και προσβλέπει πως οι Βρυξέλλες θα ζητήσουν επιτακτικά από την Τουρκία να εφαρμόσει και έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας τη Δήλωση του 2016 που προνοεί την αποτροπή μεταναστευτικών ροών, ως άλλωστε αναφέρεται ρητώς στα Συμπεράσματα του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Σε σχέση με το Κυπριακό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προέβη σε εκτενή ανασκόπηση των εξελίξεων του τελευταίου έτους, σημειώνοντας την κατά παράβαση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αλλά και της εντολής του ΓΓ, αξίωση της Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής ηγεσίας για λύση δύο κρατών.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαβεβαίωσε ότι παρά τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η πλευρά μας λόγω της τουρκικής στάσης στο Κυπριακό, ο ίδιος παραμένει απόλυτα προσηλωμένος στην επανέναρξη της διαδικασίας για επίλυση του Κυπριακού.

Εξέφρασε, επίσης, ανησυχία για τη στάση της Τουρκίας στο Κυπριακό, για την προφανή πρόθεση της να εμποδίσει την επανέναρξη των συνομιλιών στη βάση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδία, με την παράλληλη προκλητική της τακτική τόσο στη θάλασσα όσο και επί του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου, και για τους σχεδιασμούς της για περαιτέρω στρατιωτικοποίηση των κατεχομένων, όπως για παράδειγμα με την παραχώρηση ελληνοκυπριακής γης στον κατοχικό στρατό για τη δημιουργία Βάσης, πέραν των συνεχιζόμενων σχεδιασμών της για δημιουργία Βάσης drones στο Λευκόνοικο και ναυτικής Βάσης στο Τρίκωμο.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ζήτησε τη στήριξη των εταίρων της ΕΕ στις προσπάθειες του για επανέναρξη της διαδικασίας, καλώντας τους να ασκήσουν την επιρροή των κρατών τους προς την Τουρκία, ώστε να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας στη βάση του διεθνούς δικαίου, και να απόσχει από τις συνεχιζόμενες παράνομες ενέργειες της.

Σε σχέση με την Αμμόχωστο, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης υπενθύμισε τη Δήλωση του Υπάτου Εκπροσώπου Μπορέλ τον περασμένο Ιούλιο, εξ ονόματος των 27 Κρατών Μελών της ΕΕ, στην οποία είχαν καταδικαστεί έντονα οι μονομερείς και παράνομες ενέργειες της τουρκικής πλευράς στην περίκλειστη πόλη των Βαρωσίων και ζητηθεί η άμεση αντιστροφή τους, και υπογράμμισε πως αυτό που η Λευκωσία αναμένει το επόμενο διάστημα είναι πως στο έγγραφο επιλογών που θα κυκλοφορήσει περιέχεται ένα πακέτο μέτρων, τα οποία, θα μπορούν να ασκήσουν πίεση προς την Τουρκία για να αναθεωρήσει τις πρακτικές της και να αντιστρέψει τις έκνομες ενέργειες της.

Tonight, at the EU Heads of Mission dinner, Ι would like to congratulate Slovenia for its significant accomplishments while holding the EU presidency this semester and stress our ongoing close bilateral relation. 🇨🇾 🇪🇺 🇸🇮 pic.twitter.com/PGnY0kyzOs

— Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) November 30, 2021