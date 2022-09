ΠτΔ:Ο Γκορμπατσόφ άφησε το στίγμα του στην ιστορία του 20ού αιώνα

Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ άφησε το στίγμα του στην ιστορία του 20ού αιώνα, αναφέρει ο Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης σε μήνυμα στο Τουίτερ όπου εκφράζει τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του πολιτικού.

«Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια για τον θάνατο του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, ενός πολιτικού που, αναμφισβήτητα, άφησε το στίγμα του στην ιστορία του 20ού αιώνα», σημειώνει ο Πρόεδρος.

My sincere condolences for the passing of Mikhail Gorbachev, a politician who, undeniably, left his mark in the history of the 20th century.

— Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) August 31, 2022