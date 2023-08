Πύλα - Ολοκληρώθηκε η Συνεδρία του ΣΑ ΟΗΕ - Αναμένεται από στιγμή σε στιγμή η Ανακοίνωση 

UPD 8.50pm - Σύμφωνα με πληροφορίες της OffsiteNews ολοκληρώθηκε η Συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ - Αναμένεται από στιγμή σε στιγμή η Ανακοίνωση για Πύλα

UPD 8.30pm - Πύλα – «Δεν θα συναινέσουμε στην ανομία στη νεκρή ζώνη», λέει ο Ερντογάν για την Πύλ

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε δηλώσεις του το βράδυ της Δευτέρας μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου αναφέρθηκε σε «επέμβαση των στρατιωτών της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στο κυρίαρχο έδαφος της τδβκ».

«Ως Τουρκία, διαδραματίζουμε άλλοτε διαμεσολαβητικό και άλλοτε διευκολυντικό ρόλο σε περιφερειακές και παγκόσμιες κρίσεις. Όπως τονίζουμε πάντα, δεν έχουμε βλέψεις για τη γη, την κυριαρχία ή το πετρέλαιο κανενός. Είμαστε ένα έθνος χωρίς το στίγμα της αποικιοκρατίας στα χιλιάδες χρόνια της ιστορίας του», ανέφερε σύμφωνα με την τουρκική ενημερωτική ιστοσελίδα «Ντουβάρ», στην αρχή της τοποθέτησης του ο κ. Ερντογάν σχετικά με τις εξελίξεις στην Πύλα.

Στη συνέχεια, ο Τούρκος Πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι «η φυσική επέμβαση των στρατιωτών της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στο κυρίαρχο έδαφος της τδβκ την περασμένη Παρασκευή δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Δεν είναι ούτε νόμιμο ούτε ανθρωπιστικό να εμποδίζονται οι Τουρκοκύπριοι που ζουν στην Πύλα από το να έχουν πρόσβαση στην πατρίδα τους».

Ο κ. Ερντογάν υποστήριξε «η ειρηνευτική δύναμη, τόσο με τη φυσική της επέμβαση εναντίον των κατοίκων του χωριού όσο και με τις ατυχείς δηλώσεις που έκανε μετά την επέμβαση, έριξε σκιά στην αμεροληψία της και έβλαψε περαιτέρω την ήδη πληγωμένη φήμη της».

Συνεχίζοντας πρόβαλε τον ισχυρισμό ότι «λόγω αυτών των συμπεριφορών, οι οποίες είναι ασύμβατες με το διεθνές δίκαιο, η ένταση στην περιοχή δυστυχώς κλιμακώθηκε και πάλι. Σίγουρα δεν βρίσκουμε αυτή την παρέμβαση καλόπιστη. Ως εγγυήτρια χώρα, θα πρέπει να γίνει γνωστό ότι δεν θα συναινέσουμε στην ανομία στο νησί, ιδιαίτερα στη νεκρή ζώνη».

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας είπε ακόμα ότι «σίγουρα δεν βρίσκουμε αυτή την παρέμβαση καλόπιστη σε μια περίοδο που προσπαθούμε να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας με τους γείτονές μας. Η τδβκ θα πάρει τη θέση που της αρμόζει στη διεθνή σκηνή με τα γιγαντιαία έργα που υλοποιούμε».

Ο Οργανισμός Τουρκικών Κρατών, πρόσθεσε, «αγκάλιασε την τδβκ με τη συνταγματική της ονομασία στη Σαμαρκάνδη τον περασμένο Νοέμβριο. Υπάρχουν χώρες που ετοιμάζονται να ανοίξουν γραφεία εκπροσώπησης στην τδβκ. Η δήλωση της ΕΕ σχετικά με αυτές τις εξελίξεις είναι πολύ ατυχής. Ο αγώνας μας θα συνεχιστεί μέχρι να διασφαλιστεί η ισότιμη κυριαρχία και το ισότιμο διεθνές καθεστώς της τδβκ».

Δείτε το βίντεο:

Turkish President Erdogan:

- UN peacekeeping force's intervention in Northern Cyprus road construction is unacceptable

- Türkiye will not let unlawful acts on Cyprus

- Preventing Turkish Cypriots living in Pile from reaching their homeland is neither legal nor humane pic.twitter.com/NRAOiRxCDb

— TRT World (@trtworld) August 21, 2023