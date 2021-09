Σε δείπνο προς τιμή του Γερουσιαστή Μενέντεζ παρέστη ο ΠτΔ

Σε δείπνο με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών της αμερικανικής Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντεζ, το οποίο παρέθεσε ο πρώην Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής, Πανίκος Παπανικολάου, παρέστη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στον κ. Μενέντεζ «για το άοκνο έργο του στην προώθηση των σχέσεων μεταξύ Κύπρου και ΗΠΑ, την στήριξή του στις προσπάθειες επανέναρξης των συνομιλιών για την επανένωση της Κύπρου και για το κοινό όραμα μας για ειρήνη και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο».

