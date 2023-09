Σε εξέλιξη η συνάντηση Χριστοδουλίδη - Νετανιάχου στη Λευκωσία (ΦΩΤΟΣ)

Στο Προεδρικό Μέγαρο έφτασε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ο κ. Νετανιάχου, μετά την επίσημη υποδοχή του, κατέθεσε στεφάνι στον ανδριάντα του Μακαρίου Γ' στο προαύλιο του Προεδρικού Μεγάρου.

Στη συνέχεια, οι δύο πολιτικοί αρχηγοί κατευθύνθηκαν ακολούθως στο εσωτερικό του Προεδρικού, όπου θα παρακαθίσουν σε κατ’ ιδίαν συνάντηση, την οποία θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.

Μεταξύ των θεμάτων που αναμένεται να συζητήσουν, είναι οι εξελίξεις στο Κυπριακό, οι διμερείς σχέσεις Κύπρου-Ισραήλ, θέματα ενέργειας, περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και οι σχέσεις ΕΕ-Ισραήλ.

Πριν την αναχώρησή του από το Ισραήλ, ο κ. Νετανιάχου ανέφερε ότι θα επικεντρωθεί σε τρόπους εξαγωγής του φυσικού αερίου του Ισραήλ προς την Ευρώπη, αναφέροντας συγκεκριμένα, είτε αγωγό φυσικού αερίου East-Med, ή εργοστάσιο υγροποίησης φυσικού αερίου στην Κύπρο.

