Σε καλό δρόμο οι συζητήσεις για κατάργηση βίζας για ΗΠΑ

Συνάντηση είχαν σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών, Εσωτερικών και Δικαιοσύνης με αμερικανό αξιωματούχο για συζητήσεις σχετικά με την κατάργηση βίζας για κατόχους κυπριακών διαβατηρίων που θέλουν να επισκεφτούν τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Οι Υπουργοί Εξωτερικών κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, Εσωτερικών κ. Νίκος Νουρής, και Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κ. Γιώργος Σαββίδης είχαν σήμερα συνάντηση, στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον Υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιο για Προξενικές Υποθέσεις κ. Carl C. Risch, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη εργασίας στην Κύπρο.

Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης της συνεργασίας Κύπρου – ΗΠΑ σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και η διαδικασία για κατάργηση των θεωρήσεων για κατόχους Κυπριακών διαβατηρίων που επιθυμούν να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ.

Κατά τη συνάντηση ανασκοπήθηκε, μεταξύ άλλων, η επιτευχθείσα πρόοδος σε σχέση με τη διαδικασία ένταξης της Κύπρου στον κατάλογο χωρών των οποίων οι πολίτες δεν χρειάζονται θεώρηση για είσοδο στις ΗΠΑ (Visa Waiver Program) και αποφασίστηκε η άμεση σύσταση Ομάδας Εργασίας αποτελούμενης από αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες αμφοτέρων των κυβερνήσεων, για επιτάχυνση των προσπαθειών με στόχο την τελεσφόρηση της εν λόγω διαδικασίας το συντομότερο δυνατόν.

Συζητήθηκαν, επίσης, θέματα που αφορούν την περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων των δύο χωρών και ανταλλάχθηκαν απόψεις για τις εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, μέσα από τις οποίες αναδεικνύεται ο θετικός ρόλος που η Κύπρος διαδραματίζει ως παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Συμφωνήθηκε, τέλος, η συνέχιση και ενίσχυση των διμερών επαφών σε όλα τα επίπεδα με στόχο την παρακολούθηση και διαχείριση ζητημάτων προξενικής υφής, μέσα στο πλαίσιο της εποικοδομητικής και αμοιβαία επωφελούς σχέσης Κύπρου – ΗΠΑ.

#NOW/Foreign Minister @Christodulides, along with Ministers of Interior @NourisNicos and Justice @SavvidesGL, meet jointly with #US Assist. Secr. of State for Consular Affairs #CarlRisch. Important discussions, focused i.a. on moving forward #Cyprus's entry to Visa Waiver Program pic.twitter.com/PKwwyz2gJk

