Σέρβος ΥΠΕΞ σε Χριστοδουλίδη: Σημαντικός εταίρος η Κύπρος

Την άνευ όρων υποστήριξη της Σερβίας στην εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών της Σερβίας, Νικόλα Σελάκοβιτς, στον Κύπριο ομόλογο του, Νίκο Χριστοδουλίδη, σε συνάντηση τους στη Νέα Υόρκη.

Ο Σέρβος Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε τον έντονο πολιτικό διάλογο και τις επαφές μεταξύ Σερβίας και Κύπρου σε όλα τα επίπεδα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Σερβίας, που διαβίβασε η Σερβική Πρεσβεία, ο Υπουργός Εξωτερικών της Σερβίας είχε συνομιλίες στη Νέα Υόρκη με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ο κ. Σελάκοβιτς επεσήμανε ότι οι διμερείς σχέσεις είναι παραδοσιακά καλές, βασισμένες στις ιστορικά στενές σχέσεις και την φιλία των δύο χωρών και λαών.

Υπογράμμισε ότι η Κύπρος είναι ένας πολύ σημαντικός εταίρος που στηρίζει τη Σερβία σταθερά και ενεργά στις βασικές προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής της – το ζήτημα του Κοσσυφοπεδίου και των Μετοχίων και την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο κ. Σελάκοβιτς, προστίθεται, ευχαρίστησε την Κυπριακή Δημοκρατία για τη σταθερή της θέση στο θέμα του Κοσυφοπεδίου και Μετοχίων και τη συνεχή υποστήριξή της στην αποτροπή της λεγόμενης ένταξης του Κοσσυφοπεδίου σε διεθνείς οργανισμούς.

Ο Σέρβος Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε την άνευ όρων υποστήριξη της Σερβίας στην εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ενημέρωσε τον Κύπριο Υπουργό Εξωτερικών για τις τελευταίες εξελίξεις και την κατάσταση με την ασφάλεια στο Κοσσυφοπέδιο και τα Μετόχια, καθώς και για τη συνεχή παραβίαση και μη εφαρμογή της Συμφωνίας των Βρυξελλών.

Οι δύο Υπουργοί συζήτησαν και το θέμα της προσεχούς συνόδου των δύο Κυβερνήσεων, σημειώνεται στην ανακοίνωση του Σερβικού ΥΠΕΞ.

Ο επικεφαλής της σερβικής διπλωματίας είπε ότι το ενδιαφέρον της Σερβίας είναι η όσο το δυνατόν πιο εντατική οικονομική συνεργασία με την Κύπρο και είπε ότι η χώρα είναι ανοιχτή στην προσέλκυση επιπλέον κυπριακών επενδύσεων.

Ο Σέρβος Υπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε την Κύπρο για την ενεργό στήριξη που τους παρέχει στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και δήλωσε ότι η Σερβία ενδιαφέρεται επίσης για πρόσθετες μορφές συνεργασίας προκειμένου να ενταχθεί στην ΕΕ το συντομότερο δυνατό.

Working lunch earlier on Wednesday between FMs of #Cyprus @Christodulides & #Serbia #NikolaSelaković, on the sidelines of #UNGA in New York. Situation in #WesternBalkans, #EU-#Serbia relations, further enhancement of strong #bilateral ties 🇨🇾-🇷🇸 & #Cyprob among issues discussed. pic.twitter.com/oDEtad8Ve8

— Cyprus MFA (@CyprusMFA) September 23, 2021