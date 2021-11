Στην Κύπρο αύριο ο Ελληνας ΥΠΕΞ

Ο κ. Δένδιας θα μετάσχει στο 17ο ετήσιο Συνέδριο του περιοδικού «The Economist», με θέμα «Εργαζόμενοι προς ένα ασφαλές περιβάλλον για μια βιώσιμη ανάκαμψη» [«Working towards a secure environment for sustainable recovery»], το οποίο πραγματοποιείται στη Λευκωσία, στις 15 και 16 Νοεμβρίου.

Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών θα συμμετάσχει στο πάνελ με θέμα συζήτησης «Μπορεί η προοπτική της ειρήνης και της συνεργασίας να επικρατήσει στην Ανατολική Μεσόγειο; –Προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο: Αποτελεί επαρκή προϋπόθεση για την ειρήνη στην περιοχή;» [«Can the potential of peace and co-operation prevail in the Eastern Mediterranean? - Adherence to the international law: Is it a sufficient condition for peace in the region?»].

Κατά την παραμονή του στην Κύπρο, ο κ. Δένδιας θα έχει συνομιλίες με τον Κύπριο ομόλογό του Νίκο Χριστοδουλίδη και θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον Τύπο περίπου στις 13:20.

Οι συνομιλίες αναμένεται να καλύψουν τον συντονισμό σε όλα τα θέματα, όπως οι εξελίξεις σε Κυπριακό και Ανατολική Μεσόγειο. Αναμένεται επίσης να συζητηθεί η συνεργασία σε πολυμερή σχήματα, καθώς και τα αποτελέσματα του σημερινού Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, όπου θα συζητηθεί το ζήτημα των Βαρωσίων.

ΚΥΠΕ