Στην Κύπρο ο Κόλιν Στιούαρτ (Φωτο)

Την πρώτη του συνάντηση με το προσωπικό της αποστολής καλών υπηρεσιών του ΟΗΕ στην Κύπρο είχε σήμερα ο νέος Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ, Κόλιν Στιούαρτ.

Σύμφωνα με ανάρτηση στο Twitter η οποία συνοδεύεται και με φωτογραφίες, ο Επικεφαλής του γραφείου, Sergiy Illarionov υποδέχθηκε θερμά τον κ. Στιούαρτ εκ μέρους του προσωπικού.

The new Special Representative of the @UN Secretary-General and Deputy Special Adviser on #Cyprus, Colin Stewart, had his introductory meeting with the staff of the Good Offices Mission. Head of Office Sergiy Illarionov warmly welcomed Mr. Stewart on behalf of all staff. pic.twitter.com/mNlDsiwyth

