Στην Κύπρο την Τρίτη ο Νίκος Δένδιας

Στη Λευκωσία αναμένεται να μεταβεί την Τρίτη 16 Νοεμβρίου, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, σύμφωνα με την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών που πραγματοποίησε σήμερα ο εκπρόσωπος του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών Αλέξανδρος Παπαϊωάννου.

Κατά την επίσκεψή του στη Λευκωσία, ο κ. Δένδιας θα συμμετάσχει στο συνέδριο του Economist, στο πάνελ με τίτλο «Μπορεί να επικρατήσει η προοπτική της ειρήνης και της συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο;» [“Can the potential of peace and cooperation prevail in Eastern Mediterranean?”]. Όπως ανέφερε ο κ. Παπαϊωάννου, στο ίδιο πάνελ θα μετάσχει και ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης.

Την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα η τετραμερής Διάσκεψη Ελλάδας, Κύπρου, Γαλλίας και Αιγύπτου σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών. Στο περιθώριο της Διάσκεψης, ο κ. Δένδιας θα έχει διμερείς επαφές με τον Γάλλο ομόλογό του Ζαν Ιβ Λε Ντριάν.

Ερωτηθείς για την αυριανή Διεθνή Διάσκεψη για τη Λιβύη, που θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι και στην οποία θα μετάσχει και η Ελλάδα, ο κ. Παπαϊωάννου σημείωσε ότι «η Ελλάδα τάσσεται υπέρ της αποχώρησης των ξένων στρατευμάτων και των μισθοφόρων από τη Λιβύη, αυτή είναι η πάγια θέση μας».

«Αλλά δεν είμαστε μόνο εμείς. Η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών που ενδιαφέρονται για την περιοχή έχει μιλήσει, με μία εξαίρεση, θα έλεγα –τουλάχιστον κατά την ταπεινή μου άποψη, από όσο θυμάμαι, μία εξαίρεση– για ανάγκη πλήρους αποχώρησης», ανέφερε ο κ. Παπαϊωάννου.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι μολονότι το θέμα της αποχώρησης των ξένων στρατευμάτων θα τεθεί πολύ υψηλά στην ατζέντα της Διάσκεψης, δεν είναι γνωστό αν θα υπάρξει ρητή αναφορά σε αυτό το ζήτημα στο τελικό κείμενο που θα συνταχθεί.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών υπογράμμισε ότι το δεύτερο ζήτημα το οποίο η Ελλάδα ζητεί εντόνως αναφορικά με τη Λιβύη «είναι η διεξαγωγή των εκλογών στη βάση όσων έχουν συμφωνηθεί από τους ίδιους τους Λίβυους».

Πηγή: ΚΥΠΕ