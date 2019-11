Στο Λονδίνο ο Αβέρωφ - Τι αναμένεται κατά την επίσκεψη του

Σειρά επαφών θα έχει ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Αβέρωφ Νεοφύτου κατά την παραμονή του στο Λονδίνο τις επόμενες μέρες, στα πλαίσια επίσημης επίσκεψης που θα πραγματοποιήσει.

Ο κ. Νεοφύτου θα δώσει το «παρών» του στη χοροεσπερίδα του Δημοκρατικού Συναγερμού Ηνωμένου Βασιλείου όπου και θα απευθύνει χαιρετισμό ενημερώνοντας παράλληλα την παροικία για τις τελευταίες εξελίξεις στο κυπριακό μετά και την τριμερή στο Βερολίνο.

Ο κ. Νεοφύτου κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Λονδίνο θα έχει επίσης σειρά συναντήσεων μεταξύ άλλων με αξιωματούχους του Υπουργείου Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας αλλά και με τον Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Νικήτα. Παράλληλα θα παραβρεθεί και σε τρισάγιο στη μνήμη του τέως Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας, Γρηγόριου.

Επιπρόσθετα ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού θα είναι ομιλητής σε Διάλεξη με θέμα «Cyprus and the New Geopolitics of the Eastern Mediterranean» που διοργανώνει το Hellenic Observatory του London School of Economics and Political Science και το Hellenic Bankers Association UK. Εκεί ο κ. Νεοφύτου θα έχει τη δυνατότητα να αναλύσει τις γεωπολιτικές εξελίξεις και το ρόλο της Κύπρου στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Τέλος ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού θα παραβρεθεί στο Συνέδριο του Economist που θα λάβει χώρα στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου όπου και θα συμμετέχει σε συζήτηση με θέμα «The East-Med economy: creating a favourable economic and financial environment».

Ο κ. Νεοφύτου επιστρέφει στην Κύπρο την Τετάρτη