Συγχαρητήρια Προέδρου Αναστασιάδη προς Γερουσιαστή Μενέντεζ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης συνεχάρη τον Αμερικανό Γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ για την ανάδειξή του ως νέος Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας.

Σε ανάρτησή του στο twitter ο Πρόεδρος Αναστασιάδης χαρακτηρίζει τον κ. Μενέντεζ ως έναν ένθερμο υποστηρικτή μίας δίκαιης λύσης στο Κυπριακό και προσθέτει ότι "προσβλέπουμε σε μια στενή συνεργασία μαζί σας για να συνεχίσουμε την ενίσχυση της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο".

Congratulations to @SenatorMenendez, a staunch supporter of a just solution to the #Cyprus problem, on becoming the new Chairman of the Senate Foreign Relations Committee. We look forward to working closely with you to continue fostering greater stability in the E. Mediterranean. pic.twitter.com/P7ojXYQH7y

