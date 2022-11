Συγχαρητήρια ΠτΔ στον Νετανιάχου για την εκλογική νίκη στο Ισραήλ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης συνεχάρη τον Βενιαμίν Νετανιάχου για την νίκη του στις εκλογές στο Ισραήλ, λέγοντας ότι προσμένει σε μια στενή συνεργασία, όπως και στο παρελθόν, για εμβάθυνση των διμερών σχέσεων.

Σε ανάρτησή του στο twitter, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρει ακόμη ότι προσμένει σε μια συνεργασία για προώθηση της ειρήνης στην περιοχή.

>>Διαβάστε επίσης: Ισραήλ: Ξένοι ηγέτες συγχαίρουν Νετανιάχου για την εκλογική νίκη<<

Εξάλλου, ο Πρέσβης του Ισραήλ την Κύπρο Oren Anolik έγραψε στον δικό του λογαριασμό στο twitter ότι η χώρα του αναμένει να υποδεχθεί τον Πρόεδρο Αναστασιάδη στο Ισραήλ την ερχόμενη εβδομάδα.

>>Διαβάστε επίσης: Εκλογές / Ισραήλ: Tελικά αποτελέσματα και χρονοδιάγραμμα<<

"Είμαστε έτοιμοι να σας υποδεχτούμε στο #Ισραήλ την ερχόμενη εβδομάδα κ. Πρόεδρε! Looking forward to welcoming you to #Israel next week, Mr President!" έγραψε ο Πρέσβης στα Ελληνικά και Αγγλικά.

Warm congratulations to the people of 🇮🇱 for exercising their democratic voting right & to my dear friend @netanyahu for his electoral victory.Looking forward to working closely together, as in the past, for the further deepening of 🇨🇾🇮🇱 relations & promoting peace in our region. pic.twitter.com/F4CMi2Jed0

— Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) November 4, 2022