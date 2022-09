Συνάντηση Δένδια - Κασουλίδη στη Νέα Υόρκη

Τριμερή συνάντηση Κύπρου - Ελλάδας και Αρμενίας σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν Κυπριακό, Ανατολική Μεσόγειος και η κατάσταση στην Αρμενία και συμφωνήθηκε όπως συνεχιστούν ενεργά οι επαφές στο πλαίσιο του τριμερούς σχηματισμού με στόχο να φτάσει σε νέο ποιοτικό επίπεδο και να επεκταθεί το εύρος της συνεργασίας.

Επίσης, ικανοποίηση για την άρση του εμπάργκο πωλήσεων όπλων στην Κύπρο εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκος Δένδιας μετά τη διμερή συνάντηση του με τον ομόλογο του Ιωάννη Κασουλίδη το πρωί της Δευτέρας στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Νομίζω ότι αξίζουν ευχαριστίες και στον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, αλλά και στους Γερουσιαστές Μενέντεζ και Ρούμπιο», είπε. Θα ήθελα όμως να πω, σημείωσε, «ότι στην ουσία αυτό αποτελεί επιβράβευση της συνεπούς στάσης της Κυπριακής Δημοκρατίας όλα αυτά τα χρόνια. Της νέας αντίληψης, η οποία υπάρχει, συνολικής συμπόρευσης απέναντι σε οποιασδήποτε μορφής επιθετικότητα».

Οι δύο Υπουργοί εξέφρασαν επίσης την ανησυχία τους όπως είπαν για τις απειλές του Ερντογάν ότι «θα έρθει νύχτα».

Στη συνέχεια, είχαν τριμερή συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αρμενίας.

«Μας ανέλυσε τι συμβαίνει στον Νότιο Καύκασο, και είχαμε την ευκαιρία να διατυπώσουμε από κοινού τη σταθερή θέση μας υπέρ της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Αρμενίας», ανέφερε ο κ. Δένδιας.

«Οποιοσδήποτε αναθεωρητισμός, από οπουδήποτε και αν προέρχεται, από οποιαδήποτε χώρα και αν ξεκινάει -και, μάλιστα, με την προσπάθεια η ενεργειακή κατάσταση να λειτουργήσει ως όπλο εις βάρος ορισμένων κρατών και να επιχειρηθούν αλλαγές επί του εδάφους- θα μας βρίσκει αντίθετους», τόνισε.

Η Ελλάδα και η Κύπρος, σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, «συμπορεύονται πάντα με έναν άξονα και ένα κοινό ευαγγέλιο: την προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο, στα δικαιώματα ανεξαρτησίας και εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών, και, βέβαια, και στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας».

Από την πλευρά του, ο κ. Κασουλίδης δήλωσε ικανοποιημένος με την άρση του εμπάργκο των όπλων στην Κύπρο ενώ εξέφρασε την αλληλεγγύη της Κυπριακής Δημοκρατίας προς τον Αρμενικό λαό που, όπως είπε, δοκιμάζεται για ακόμη μια φορά.

Στις δηλώσεις του, ο Έλληνας ΥΠΕΞ δήλωσε πως μαζί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα πραγματοποιήσει συνολικά 40 συναντήσεις με απώτερο στόχο «να εμβαθύνουμε σχέσεις που ήδη έχουμε, αλλά επίσης να εξηγήσουμε σε όλους τους συνομιλητές μας τον εποικοδομητικό ρόλο που η Ελλάδα παίζει στην ευρύτερη περιοχή της -και στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και να προωθήσουμε το μεγάλο εθνικό θέμα της Κύπρου».

Σε ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών, αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια της τριμερούς συζητήθηκαν ζητήματα ασφαλείας που έχουν να κάνουν με τον Νότιο Καύκασο και την Ανατολική Μεσόγειο.

I met today with #Cyprus counterpart @IKasoulides to discuss the continuous 🇬🇷-🇨🇾 coordination & close cooperation on all current topics, in the context of my contacts on the margins of #UNGA. pic.twitter.com/MevB8eYZrT

— Nikos Dendias (@NikosDendias) September 19, 2022