Συνάντηση του Υπουργού Άμυνας με την Πρέσβη των ΗΠΑ

Ο Υπουργός Άμυνας κ. Χαράλαμπος Πετρίδης είχε σήμερα συνάντηση με την Πρέσβη των ΗΠΑ κα Τζούντιθ Γκέιλ Γκάρμπερ, κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε σφαιρική ανασκόπηση των διμερών σχέσεων των δύο χωρών σε θέματα άμυνας και ασφάλειας καθώς και των προοπτικών για περαιτέρω συνεργασία.

Ο κ. Πετρίδης και η κα Γκάρμπερ συζήτησαν πιθανούς τρόπους επιτάχυνσης των διαδικασιών των δύο χωρών για προμήθεια από αμερικανικές εταιρείες μη φονικού εξοπλισμού, μετά την πρόσφατη απόφαση των ΗΠΑ για μερική άρση του εμπάργκο.

Επιπρόσθετα, ο Υπουργός Άμυνας και η Πρέσβης των ΗΠΑ αναφέρθηκαν στις υφιστάμενες συμφωνίες για θέματα άμυνας και ασφαλείας και επαναβεβαίωσαν ότι υπάρχει το έδαφος και η κοινή επιθυμία για επέκταση και ενίσχυσή τους.

Ήδη, στο πλαίσιο του International Military Education and Training (IMET), παραχωρήθηκε μια θέση σε αξιωματικό της Εθνικής Φρουράς για φοίτηση στο U.S. National Defense University, College of International Security Affairs, για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022. Ταυτόχρονα, είναι σε εξέλιξη διαβουλεύσεις ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα φοίτησης και άλλων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων σε σχολές των ΗΠΑ, ενώ ταυτόχρονα θα πραγματοποιούνται ασκήσεις και συνεκπαιδεύσεις στρατιωτικού προσωπικού των δύο χωρών.

Σημειώνεται ότι, από τις 10 μέχρι τις 30 Ιανουαρίου βρίσκεται σε εξέλιξη, συνεκπαίδευση Ειδικών Δυνάμεων Ναυτικού στην Κρήτη, μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και ΗΠΑ. Η συνεκπαίδευση εντάσσεται στο πλαίσιο της άσκησης ΟΡΙΩΝ που θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 2021.