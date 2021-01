Συναντήθηκε με τον Σαουδάραβα ΥΠΕΞ ο Χριστοδουλίδης

Με τον Σαουδάραβα ομόλογό του, Πρίγκιπα Faisal bin Farhan Al Saud, συναντήθηκε σήμερα στο Ριάντ ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Χριστοδουλίδης, στο πλαίσιο επίσκεψης εργασίας, που εκτελεί στη χώρα. Οι δυο Υπουργοί αποφάσισαν την άμεση έναρξη πολιτικού διαλόγου μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών, με τη σύγκληση της πρώτης συνάντησης για πολιτικές διαβουλεύσεις στο Ριάντ το αμέσως επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, οι δύο Υπουργοί είχαν την ευκαιρία σε κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχαν, όπως και κατά τη διάρκεια διευρυμένων συνομιλιών, που ακολούθησαν μεταξύ των δύο πλευρών, να εξετάσουν τρόπους για περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών Κύπρου – Σαουδικής Αραβίας, τόσο μέσω της προώθησης αριθμού διακρατικών Συμφωνιών προς υπογραφή, όσο και μέσω της ανάληψης από κοινού στοχευμένων δράσεων για ενίσχυση της συνεργασίας σε συγκεκριμένους τομείς, όπως είναι μεταξύ άλλων ο τουρισμός, το εμπόριο και η επιχειρηματικότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι κύριοι Χριστοδουλίδης και Faisal bin Farhan Al Saud αποφάσισαν ανάμεσα σε άλλα και την άμεση έναρξη πολιτικού διαλόγου μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών, με τη σύγκληση της πρώτης συνάντησης για πολιτικές διαβουλεύσεις στο Ριάντ το αμέσως επόμενο διάστημα, αναφέρεται.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, σύμφωνα με την ανακοίνωση, έγινε επίσης ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, ως αυτή έχει διαμορφωθεί μετά και τις πρόσφατες εξελίξεις, και αναδείχθηκε η σημασία που και οι δύο χώρες αποδίδουν στις προσπάθειες ενδυνάμωσης της περιφερειακής συνεργασίας χωρίς αποκλεισμούς, στη βάση του σεβασμού για το Διεθνές Δίκαιο και των σχέσεων καλής γειτονίας. Συζητήθηκαν, τέλος, οι σχέσεις ΕΕ-Σαουδικής Αραβίας και επαναβεβαιώθηκε ο ρόλος που η Κύπρος διαδραματίζει στην ενίσχυσή τους.

Ακολούθως, ο Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον Υπουργό Επικρατείας για Εξωτερικές Υποθέσεις της Σαουδικής Αραβίας, Adel al-Jubeir, με τον οποίο συζήτησε περιφερειακά και διεθνή θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως επίσης και τις διμερείς σχέσεις των δυο χωρών.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης ολοκληρώθηκε το απόγευμα με συνάντηση του κ. Χριστοδουλίδη με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, Δρα Nayef Falah M. Al-Hajraf, στο πλαίσιο της οποίας ανταλλάχθηκαν απόψεις για την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου μετά και την πρόσφατη υπογραφή της Συμφωνίας της Al-Ula για εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ των μελών του εν λόγω Οργανισμού, καθώς και για τις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας της Κύπρου με το Συμβούλιο.

Ο Υπουργός Εξωτερικών αναχωρεί απόψε από τη Σαουδική Αραβία.

Pleased with positive & focused deliberations I had in #Riyadh. Grateful to my colleague & friend @FaisalbinFarhan for his warm hospitality. Bilateral ties 🇨🇾-🇸🇦 are on a firm upward trajectory & we are committed to working together on positive agenda to achieve concrete results pic.twitter.com/BdyXXAIWeR

— NikosChristodoulides (@Christodulides) January 19, 2021