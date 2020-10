Σύνοδος Κορυφής: «Λευκός καπνός» από τις Βρυξέλλες

Οι «27» συμφώνησαν λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα για το προσχέδιο συμπερασμάτων, για την στάση της ΕΕ έναντι της Τουρκίας, σύμφωνα με διπλωμάτες και αναμένονται οι επίσημες δηλώσεις από την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και τον Σαρλ Μισέλ.

Εκτός της Τουρκίας, σύμφωνα με ευρωπαίο αξιωματούχο, αποφασίστηκε και το πλάνο με τις πιθανές κυρώσεις για την Λευκορωσία, με αφορμή τις προεδρικές εκλογές της χώρας, όπου ο Αλεξάντερ Λουκασένκο επανεκλέχτηκε, κάτω από την έντονη αμφισβήτηση για το εκλογικό αποτέλεσμα.

Περισσότερα σε λίγο...

🔴 LIVE NOW: follow the press conference after the first day of #EUCO https://t.co/yR9w9pCOzP

— Charles Michel (@eucopresident) October 1, 2020