Θεοχάρους: Εμπαιγμός από όλους – Η Γερμανία στηρίζει την Τουρκία

Το Κίνημα Αλληλεγγύη, εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία η κ. Θεοχάρους μεταξύ άλλων αναφέρει πως η Γερμανία στηρίζει την Τουρκία απροκάλυπτα.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Ακόμη και ο πρόεδρος της Γαλλίας, ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΘΗΚΕ γραπτώς για σοβαρές κυρώσεις απέναντι στην Τουρκία για την αγριότητα και την αυθαιρεσία της και αναγνώρισε ότι οι μεσολαβητικές προσπάθειες της Μέρκελ είναι η κύρια οδός για επίλυση των διαφορών.

Είναι και αυτό ένα από τα τελικά συμπεράσματα από την Σύνοδο των ευρωπαϊκών χωρών του Νότου MED7. Στο τελικό δε κείμενο, του κοινού ανακοινωθέντος η κρίσιμη λέξη «κυρώσεις» (sanctions) δεν υπάρχει πουθενά στην παράγραφο που αφορά την Τουρκία και αντικαταστάθηκε από τις λέξεις "περιοριστικά μέτρα" (restrictive measures).

Επιπλέον το κείμενο περιλαμβάνει την φράση: «Διατηρούμε (την άποψη), ότι ελλείψει προόδου στην επιδίωξη να έρθει η Τουρκία σε διάλογο και να σταματήσει τις μονομερείς ενέργειες, η ΕΕ είναι έτοιμη να σχεδιάσει μια λίστα περαιτέρω περιοριστικών μέτρων (restrictive measures) τα οποία θα μπορούσαν να συζητηθούν στην Σύνοδο Κορυφής στις 24-25 Σεπτεμβρίου 2020». «We maintain that in absence of progress in engaging Turkey into a dialogue and unless it ends its unilateral activities, the EU is ready to develop a list of further restrictive measures that could be discussed at the European Council on 24-25 September 2020».

Δηλαδή θα σχεδιαστεί -ακόμη να σχεδιαστεί αλλά μας δουλεύουν δύο χρόνια- λίστα μέτρων τα ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ ΣΤΙΣ 24-25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ.

Στην προηγούμενη Άτυπη Σύνοδο μας είπαν ότι δεν συζήτησαν τα μέτρα γιατί η σύνοδος 24-25/9 θα ασχολείτο αποκλειστικά με αυτά.