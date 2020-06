Τηλεφωνική επικοινωνία Αναστασιάδη - Κούρτζ

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης είχε απόψε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Καγκελάριο της Αυστρίας κ. Σεμπάστιαν Κουρτζ.

Κατά την τηλεφωνική τους επικοινωνία, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και ο Καγκελάριος Κουρτζ συζήτησαν για την κατάσταση, όπως διαμορφώνεται στις δύο χώρες, σε σχέση με την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, τις θετικές ενδείξεις τόσο στην Κύπρο όσο και στην Αυστρία, επισημαίνοντας ότι τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα επιτρέπουν το άνοιγμα των δύο χωρών και την επανέναρξη της τουριστικής τους βιομηχανίας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε, στις άριστες διμερείς σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών εκφράζοντας την βούληση της Κύπρου για περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην αεροπορική σύνδεση Λάρνακας - Βιέννης και στην άμεση επανέναρξη των τακτικών δρομολογίων, εφόσον η Αυστρία συγκαταλέγεται στην κατηγορία χωρών που θεωρούνται ασφαλείς για πτήσεις από και προς την Κύπρο. Ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Κύπρος αποτελεί ιδανικό ασφαλή προορισμό για τους Αυστριακούς τουρίστες και προσβλέπει σε περισσότερες συνέργειες με την Αυστρία σε αυτό τον τομέα.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ενημέρωσε, επίσης, τον Kαγκελάριο Κουρτζ για τις συνεχιζόμενες παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και τον αποσταθεροποιητικό χαρακτήρα των παράνομων αυτών ενεργειών και τους κινδύνους που ελλοχεύουν. Υπήρξε συναντίληψη ως προς τον ρόλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να διαδραματίζει παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις, καταδικάζοντας τις έκνομες ενέργειες της Άγκυρας και εμμένοντας με αποφασιστικότητα στην υλοποίηση των αποφάσεων της.

Τέλος, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για το υπό συζήτηση Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και το Ταμείο Ανάκαμψης υπογραμμίζοντας την ανάγκη έγκαιρων αποφάσεων. Το θέμα θα συζητηθεί στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 19 Ιουνίου 2020.

Το tweet του Νίκου Αναστασιάδη:

Fruitful phone conversation with 🇦🇹 Chancellor @sebastiankurz on the reopening of our economies following the #Covid19 restrictions, enhansing cooperation on #Tourism, #MFF, Turkey’s illegal activities in 🇨🇾 #Cyprus and Eastern Mediterranean and #EU-Turkey relations. pic.twitter.com/BrIEFLJxa9

— Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) June 9, 2020