Τηλεφωνική επικοινωνία Δένδια-Χριστοδουλίδη για τo Κυπριακό

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε την Πέμπτη ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με τον Κύπριο ομόλογό του Νίκο Χριστοδουλίδη, με αντικείμενο τον στενό συντονισμό Ελλάδας και Κύπρου, υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων στο Κυπριακό.

Με ανάρτησή του στο Twitter, o κ. Δένδιας σημειώνει ότι κατά την τηλεφωνική του συνομιλία με τον κ. Χριστοδουλίδη συζητήθηκε ο στενός συντονισμός των δύο χωρών «αναφορικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στο πλαίσιο διεργασιών σε ΟΗΕ, καθώς και ΕΕ σχετικά με τις παράνομες τουρκικές ενέργειες σε Βαρώσια».

I spoke by phone to #Cyprus FM @Christodulides. 🇬🇷🇨🇾 close coordination regarding recent developments within the context of deliberations #UN, as well as #EU in regard to Turkey’s illegal actions in Varosha. pic.twitter.com/pa5yOBY8BG

