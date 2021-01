Τηλεφωνική επικοινωνία Χριστοδουλίδη – Πομπέο

Η σημαντική πρόοδος που έχει επιτευχθεί στις σχέσεις των ΗΠΑ με την Κυπριακή Δημοκρατία βρέθηκε στο επίκεντρο της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο με τον Κύπριο ομόλογο του Νίκο Χριστοδουλίδη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι δύο υπουργοί συμφώνησαν ότι η σχέση των ΗΠΑ με την Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε ιστορικά υψηλό επίπεδο ως αποτέλεσμα της εμβάθυνσής της συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς. Κάνοντας μια αποτίμηση της προόδου που επιτεύχθηκε εντός του 2020, ο κ. Πομπέο και ο κ. Χριστουλίδης στάθηκαν:

Σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του κυπριακού υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter αναφέρεται:

«Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο σημείωσαν με ικανοποίηση την επεκτεινόμενη συνεργασία Κύπρου-ΗΠΑ (συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων #ΙΤΑR, #IMET, #CYCLOPS) και συζήτησαν τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών για επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό, την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και τη συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή».

☎️ FM @Christodulides & #US Secr. of State @SecPompeo noted expanding 🇨🇾-🇺🇲 #bilateral coop. with satisfaction

(incl. #ITAR #IMET #CYCLOPS) &

discussed ongoing @UN efforts for resumption of negotiations in #Cyprob, #UNFICYP, situation in #EastMed & cooperation in broader region. pic.twitter.com/0tz3TtsAl2

